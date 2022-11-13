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Şehir efsanesi

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 maplup ederek haftaya damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekip coştu. Süper Lig'de 12 haftada 8 gol yiyen Başakşehir'e 88 dakikada tam 7 gol birden attı. Lider Fenerbahçe'yel arasındaki farkı 2'ye düşürdü, rakiplerine korku saldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Şehir efsanesi

Galatasaray uçuşa geçti. Fatih Karagümrük ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından Başakşehir'i de rahat geçti: 7-0. Dünya Kupası arası öncesinde iki takım içinde büyük önem taşıyan karşılaşmaya müthiş hırslı ve istekli başlayan Cimbom, adeta gol olup yağdı. Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaparak devleştiği karşılaşmada diğer goller, İcardi (P), Mertens ve Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Ayrıca Rashica'nın vuruşunda Ndayishimiye de topu kendi kalesine gönderdi. Galatasaray ligde en son 2017 yılında Karabükspor'a 7 gol birden atmıştı.

BELÖZOĞLU YIKILDI

Bu sezon gol yollarında zorlanan sarı- kırmızılı ekip adeta bir patlamaya imza atarken bu sezon başarılı savunmasıyla öne çıkan ve Süper Lig'de 12 haftada kalesinde sadece 8 gol gören Başakşehir'i darmadağın etti. Ev sahibi ekip Süper Lig tarihinde ilk kez kalesinde 7 gol birden gördü. Emre Belözoğlu da teknik adamlık kariyerinde ilk kez böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Bu galibiyetle averajla ikinci sırada yer alan Başakşehir'i geçen Galatasaray 27 puana yükseldi. 29 puanı bulunan Lider Fenerbahçe'nin ensesine yapıştı.

İLKLERİN MAÇI

Başakşehir karşısında Kerem Aktürkoğlu bu sezon ilk kez hat-trick yaptı, Mauro İcardi ilk kez 2 asist yaptı, 1 gol attı, Mertens de ilk golünü kaydetti. Galatasaray, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında üç gol attı.

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