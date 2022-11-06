Haberler Galatasaray Kongre yapılamadı!

Kongre yapılamadı!

En az 900 üyenin gelmesi gereken kongreye 700 civarında kişi gelince kongre yapılamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
Kongre yapılamadı!

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Galatasaray Kulübü'nde tüzük tadil kongresi iptal edildi. Tüzük tadil tasarısının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamadı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlaması planlanan genel kurulun, kulüp üye sayısının yüzde 10'una denk gelen 900 üyenin katılımıyla açılması gerekiyordu. Yönetim kurulunun hazır bulunduğu salona saat 11.00'e kadar 700 civarında üye giriş yaparken, kulüp başkanı Dursun Özbek kürsüye çıkarak yaptığı konuşmada, yeterli katılım olmamasından dolayı kongrenin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.
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