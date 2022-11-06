Kongre yapılamadı!

Galatasaray Kulübü'nde tüzük tadil kongresi iptal edildi. Tüzük tadil tasarısının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamadı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlaması planlanan genel kurulun, kulüp üye sayısının yüzde 10'una denk gelen 900 üyenin katılımıyla açılması gerekiyordu. Yönetim kurulunun hazır bulunduğu salona saat 11.00'e kadar 700 civarında üye giriş yaparken, kulüp başkanı Dursun Özbek kürsüye çıkarak yaptığı konuşmada, yeterli katılım olmamasından dolayı kongrenin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.