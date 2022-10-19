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Smolov’dan vazgeçmiş!

Dinamo Moskova forması giyen Fedor Smolov'un, G.Saray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Rus basınında yer alan haberde, yaz aylarında son detayların görüşüldüğü transferin sakatlık sebebiyle yattığı vurgulandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Smolov’dan vazgeçmiş!
Dinamo Moskova forması giyen Fedor Smolov'un, G.Saray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Rus basınında yer alan haberde, yaz aylarında son detayların görüşüldüğü transferin sakatlık sebebiyle yattığı vurgulandı. Erden Timur'un 32 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği de haberin detaylarında yer aldı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Rus forvet, bu yıl 13 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı. Smolov daha önce Krasnodar, L. Moskova ve C. Vigo gibi takımlarda oynadı.
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