Bizim için bir teknik direktörden fazlasıydı. İnsani nitelikleri, karizması ve her şeyden önce hem olumlu her olumsuz her durumda gerçekten belirleyici biriydi. Terim'e karşı sevgi duydum ve hala duyuyorum. Çünkü, o hepimize, başlangıçta benim gibi ilk 11'inde olmayanlara bile önemli olduğunu hissettirdi ve bir projenin parçaları olduğumuzu gösterdi. O teknik direktörken yanında çalışmak isterdim. Çünkü Terim'le birlikte hem teknik hem de insani düzeyde birçok şey öğrenebilirsiniz.