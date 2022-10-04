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GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'daki performansıyla Süper Lig'e damga vuran ve sarı-kırmızılılara geri dönen 22 yaşındaki oyuncunun menajerinden açıklamalar geldi. Yunus Akgün'ün menajeri yaptığı açıklamada, oyuncusuna gelen teklifleri duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 12:47 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 13:31
Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Kiralık gittiği Adana Demirspor'daki muhteşem çıkışının ardından Galatasaray'a dönen ve ilk 11'in değişilmez oyuncusu olan Yunus Akgün'e talip çıktı.

Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Genç yıldızın menajeri, Yunus'a gelen teklifler hakkında konuştu.

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Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Yunus'un Adana Demirspor'dan Galatasaray'a performansıyla kendisini Süper Lig 'de ispatlamış bir oyuncu olarak döndüğünü belirten Ergezen, "Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu" dedi.

Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

"Yunus Akgün, Galatasaray'ın kontratlı oyuncusu. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Oyuncuların performansı hakkında eleştiri her zaman olacaktır.

Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Her dakika, her maçta aynı performansı göstermelerine imkan yok. Makine değiller sonuçta.

Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Saha içinde performansını daha yukarı çıkarmasını istiyoruz. Benim için iyi olan performans sizin için iyi olmayabilir."

Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmesi kalan Yunus'un bu durumu kafasına takmadığını aktaran Ergezen, Erden Timur'la görüştüklerini belirtti.

Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Ergezen, "Yunus, sözleşmesini kafasına takmıyor. Ortada hem bizim hem Galatasaray açısından herhangi bir problem yok.

Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Galatasaray da transfer dönemini çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık.

Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Erden Timur Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus Akgün için bir görüşme yapacağız." diye konuştu.

Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Öte yandan Fransa ve ABD'den genç oyuncuya transfer teklifi geldiği ortaya çıktı.

Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Ergezen konuyla ilgili olarak, ''Yunus Akgün'e Fransa ve ABD'den teklif geldi. ABD'den geçen sene ve Ocak ayında da transfer teklifi geldi.

Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Amerika'da Yunus'a karşı çok fazla ilgi var.'' diye konuştu.

Yunus Akgün bombası! Transfer teklifleri açıklandı

Galatasaray altyapısından yetişen 22 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılı ekiple Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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