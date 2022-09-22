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Yusuf'u kazanmalıyız

Başkan Özbek, Genç oyuncunun statüsüyle ilgili tartışmalara tepki gösterdi. Özbek, "Biz şartlarını bilerek transfer ettik. Kuralları yeni öğrenmedik. Türkçe konuşamayan futbolcular yerli olarak oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Yusuf'u kazanmalıyız

Galatasaray'ın Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynamasıyla ilgili tartışmalar sürerken Başkan Dursun Özbek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncunun yabancı statüsünde olduğunu bilerek aldıklarını belirten Özbek, "Efendim Yusuf Demir, 'Türk statüsünde, milli takımda oynayamaz'mış! Biz zaten biliyorduk bunu... Dün öğrenmedik. Başka milli takımda oynayan futbolcu, FIFA kuralı gereği başka bir mili takımda oynayamaz. Biz Yusuf'u ne Türk kategorisinde oynatalım diye ne de 'aslında milli takımlarda oynar' diye transfer ettik" dedi.


İSPANYOL ZANNETTİK
Oynadıkları bir maç öncesi esame listesine baktığını anlatan Başkan Dursun Özbek şöyle devam etti: Yanımda da rakip takım yöneticisi oturuyordu, 'Hata yapıyorsunuz, 2 tane Türk var' dedim. Aldı, baktı listeye ve 'Hakikaten 2 Türk var' dedi. Sorduk soruşturduk, ismini söylemiyorum şimdi, hanginiz okusanız orada iki tane Türk'ten başka kimseyi göremezsiniz. Meğerse bizim İspanyol veya İngiliz sandığımız arkadaş da Türk'müş! Örnekleri çoğaltmak istemiyorum. Türkçe konuşamayan Türk statüsünde oynayan futbolculardan tutun da başka milli takımlarda oynamış gelmiş, burada Türk statüsünde oynayanlara kadar.


KURALLAR DEĞİŞMELİ
Çok iyi biliyorsunuz, kimi kastettiğim de son derece açık. Bunlar bu tarafta dururken, Yusuf Demir bir Türk vatandaşıdır, annesinden dolayı çifte vatandaşlığı vardır. Biz Yusuf'u Türk futboluna kazandıralım dediğimiz zaman çok acayip bir laf mı etmiş oluyoruz. Elbette ki çalışma gerekiyor, elbette ki bazı kuralların TFF'de veya FIFA'da değişmesi gerekiyor. Bunlar kendi kendine mi değişecek? 'Biz kendi değerlerimize sahip çıkalım' dedim. 'Türk vatandaşı olarak milli takımda oynatılması için ne gerekiyorsa o çalışmayı, Türk statüsünde oynaması için ne gerekiyorsa onu yapalım' dedim ve yapıyoruz da...


HAKEMLER İYİ DEĞİL
Bu sezonki hakem performanslarını değerlendiren Başkan Özbek, "Maalesef değerlendirmeler çok iyi yönde gitmiyor, hep bir problem var. Bizim de 3-4 maçımızda hakem hataları oldu. Özellikle Konyaspor maçında çok büyük sıkıntı çektik. Bu durumu Galatasaray'a bağlı olarak değerlendirmiyoruz. Kim olursa olsun yapılan hataların, yönetim tarzının değerlendirmesini yapmak lazım. Maalesef hakemlerin iyi olduğunu söyleyemem" dedi.


MAYISLAR BİZİM
Kadın basketbol takımının Çağdaş Faktöring'le yaptığı isim sponsorluğu imza töreninde konuşan Özbek, taraftarları memnun etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Cumhuriyetin 100. Yılında, spor dallarında en çok kupa kazanan kulüp olmayı hedefliyoruz. Mayıslar Galatasaray'ındır. Bu manada özellikle amatör sporlar için sağlanacak sponsorluk hizmetleri son derece önemli. Çağdaş Faktoring'e, çalışanlarına, sevgili Dikran Gülmezgil nezdinde teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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