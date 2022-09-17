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Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında arabam.com Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek hem üst üste 3. galibiyetini aldı hem de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sabah Gazetesi yazarları, karşılaşma sonrası Galatasaray - Konyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 07:48
Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

LEVENT TÜZEMEN - KALİTELİ AYAKLARLA

G.Saray, tam bir sistem takımı olan Konyaspor'a karşı Okan Buruk'un yaptığı doğru hamlelerle 3 puanı kazandı. Teknik adam, cesaretli olacak, takımın ihtiyacı olduğunda sihirli dokunuşu yapacak.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

Van Aanholt, Dubois değişikliği G.Saray'a galibiyet yolunu açtı. Maç boyu, birbirlerine uyumlu olan mükemmel paslaşan, top G.Saray'a geçtiğinde savunmada ve orta alanda kalabalıklaşıp doğru pozisyon alan bir Konyaspor izledik.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

G.Saray, erken golü bulmasına rağmen oyuna tam hükmedemedi. Özellikle Çekici'nin uzaktan vuruşunda altıpasa çıkan Muslera'nın çok büyük hatası vardı. Ama o Muslera, yediği kolay gole rağmen öyle bir top çıkardı ki G.Saray'ı ayakta tuttu.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

Gomis ve Mertens'in tükendiği anlarda genç Yusuf ile yıldız Icardi'nin oyuna girmesi G.Saray'ın daha çok hücum etmesini belki sağladı ama golü üretecek final pasları geliştirilemedi.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

Okan hoca ne yaptı? Fransa Milli Takımı'nda da görev yapmış Dubois gibi bir kaliteyi Van Aanholt'un yerine oyuna attı… İşte bu hamle G.Saray'ın kazanmasını sağladı. Dubois kenardan ters ayakla öyle bir top kesti ki gol kaçınılmazdı. İki yol vardı ya Icardi gol yapacak ya da maç boyu iyi oynayan Calvo kendi kalesine vuracaktı. Icardi'nin hamlesi altında panikleyen Calvo ters vuruşla kaleci Sehiç'i mağlup etti.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

Yusuf yetenekli bir oyuncu ama sürekli topla çalım atmaya kalkmamalı. Yardımlaşmayı ve pas vermeyi düşünmeli. Görünen o ki Gomis bir maç iyi oynarsa bir maç kötü oynayacak. İlk yarı iki net pozisyonu ağır kaldığı için golle bitiremedi.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

Mertens ağır pas oyununa rağmen kendi oyununu yüksek tempoya taşıyamadı. G.Saray, hem rakibinin namağlupluğunu bitirdi hem de seri galibiyeti yakaladı. Okan hoca Van Aanholt'un yerine adam aramamalı Dubois'i kullanmalı. G.Saray çok iyi oynayarak değil, kaliteli ayakları ile sonuca gitti.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

BÜLENT TİMURLENK - KAZANDI AMA...

Geçen sezon Galatasaray, Konya'nın 12 maçlık namağlup serisine son verdiğinde sahadaki oyun tabelayı anlatmıyordu. Konya maçın 2. yarısında yüzde 63 topa sahip olurken, 12 hücum geliştirmiş. Dün akşamki 11'den 3 oyuncunun sahada olduğu Galatasaray, üç hücumda kalmış.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

İlhan Palut yine önemli bir istatistikle geldi İstanbul'a. Kalesinde 6 maçta gol görmeyen Konya, düne kadar 4 topu direkten dönmüş Oliveira'nın boş kaleye vurduğu topla 1-0 geriye düştüğünde, arkasında 50 bin taraftarı ile Galatasaray için bundan daha iyi başlangıç olmazdı. Palut'un takımı hiç etkilenmedi tabeladan ve komple yenilenmiş olmasına rağmen orta sahada Galatasaray'a üstünlük sağlayarak oyunu ellerine aldılar.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

Ev sahibinde Yunus'un iç kulvarda yer alması mantıklı ancak sol tarafta top aşkı bitmeyen Kerem'in iç kulvara geçtiğinde yarattığı boşluğu Van Aanholt değerlendiremedi. Hollandalı geriye de dönmeyince Buruk'un takımının sol kanadı çöktü. İki direk, bir de nefis Muslera kurtarışı olmasa Galatasaray devreye 2-3 farklı mağlup giderdi. 46'da Van Aanholt ve Mertens kenara gelebilir ve Midtsjö ile Dubois (Kazımcan) oyuna girebilirdi.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

İkinci yarının çoğu yerden kalkmayan oyuncuları izleyerek geçti. Golü atan Çekiçi'yi erken kaybeden Konya'nın oyunu bir tık geri düşünce Okan Buruk'tan Icardi ve Yusuf hamleleri geldi. Arjantinli'nin uzun dakikalar hiç topla buluşmadıktan sonra rakibin kendi kalesine attığı golün aktörü olması ilginçti doğrusu.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

Galatasaray'ın çok dişli bir rakip karşısında kazanırken çıkarması gereken dersler de var. Zirvedeki Okan Buruk şimdi düşünecek ve idmanda pratiğe dökecek çok zamana sahip.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

ÖMER ÜRÜNDÜL - DOĞRU HAMLELER

Dün gece Nef Stadı'nda tempolu, zevkli ve karşılıklı atakların oluştuğu bir ilk yarı izledik. Galatasaray maça adeta galip başladı. Ancak Konyaspor uyumlu kadrosuyla ve organize çıkışlarla etkili ofansif girişimlerde bulundu. Önce çok güzel bir golle beraberliği yakaladı. Sora iki kere direğe, iki kere de Muslera'ya takıldı. Galatasaray'ın karşı atakları da kopuk kopuktu ve çok net pozisyonlara dönmedi.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

Galatasaray ikinci yarının tamamını kötü oynasa da oyun kendi kontrolünde geçti. Çünkü Konyaspor ilk yarının aksine son derece olumsuz bir futbol sergiliyordu. Okan Buruk, ikinci gol gelmeyince değişikliklere başladı. Bana göre tüm hamleleri çok doğruydu. Bilhassa Van Aanholt -Dubois değişikliği maçın da kaderini çizdi. Ve Galatasaray ikinci golü bulup iyi oynamadığı maçta yine son dakikalardaki bir golle maçı kazanmış oldu.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

Gomis dün etkisizdi, Yunus ve Kerem de öyle… Mertens fizik açıdan düşüş içinde. Icardi hiç hazır değil. Bana göre en iyi oyuncular Torreira ve Boey'di. Tabii temel direk Muslera'yı da unutmayalım.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

Konyaspor, çok iyi oynarken Endri Çekiçi'nin sakatlanmasıyla oyundaki üstünlüğünü kaybetti. Bunun en önemli nedenlerinden biri de İlhan Palut'un değişiklikteki hatasıydı. Cebrail yetenekli bir oyuncu, uzun sakatlık geçirdi ve hazır değildi. Zaten Palut hatasını anlayıp son bölümlerde oyundan çıkardı.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

Bir diğer hatası, ikinci yarıda denge varken oyundan iyice düşen Muhammet'in yerine Diouf'u çok geç oyuna almasıydı. Hakem Bitigen'e gelince; Sehic'in kırmızısı doğruydu. Ama 60. dakikadan sonra ikinci gole kadar tüm takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı.

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