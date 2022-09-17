Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

LEVENT TÜZEMEN - KALİTELİ AYAKLARLA
G.Saray, tam bir sistem takımı olan Konyaspor'a karşı Okan Buruk'un yaptığı doğru hamlelerle 3 puanı kazandı. Teknik adam, cesaretli olacak, takımın ihtiyacı olduğunda sihirli dokunuşu yapacak.
LEVENT TÜZEMEN - KALİTELİ AYAKLARLA
G.Saray, tam bir sistem takımı olan Konyaspor'a karşı Okan Buruk'un yaptığı doğru hamlelerle 3 puanı kazandı. Teknik adam, cesaretli olacak, takımın ihtiyacı olduğunda sihirli dokunuşu yapacak.
Van Aanholt, Dubois değişikliği G.Saray'a galibiyet yolunu açtı. Maç boyu, birbirlerine uyumlu olan mükemmel paslaşan, top G.Saray'a geçtiğinde savunmada ve orta alanda kalabalıklaşıp doğru pozisyon alan bir Konyaspor izledik.
G.Saray, erken golü bulmasına rağmen oyuna tam hükmedemedi. Özellikle Çekici'nin uzaktan vuruşunda altıpasa çıkan Muslera'nın çok büyük hatası vardı. Ama o Muslera, yediği kolay gole rağmen öyle bir top çıkardı ki G.Saray'ı ayakta tuttu.
Gomis ve Mertens'in tükendiği anlarda genç Yusuf ile yıldız Icardi'nin oyuna girmesi G.Saray'ın daha çok hücum etmesini belki sağladı ama golü üretecek final pasları geliştirilemedi.
Okan hoca ne yaptı? Fransa Milli Takımı'nda da görev yapmış Dubois gibi bir kaliteyi Van Aanholt'un yerine oyuna attı… İşte bu hamle G.Saray'ın kazanmasını sağladı. Dubois kenardan ters ayakla öyle bir top kesti ki gol kaçınılmazdı. İki yol vardı ya Icardi gol yapacak ya da maç boyu iyi oynayan Calvo kendi kalesine vuracaktı. Icardi'nin hamlesi altında panikleyen Calvo ters vuruşla kaleci Sehiç'i mağlup etti.
Yusuf yetenekli bir oyuncu ama sürekli topla çalım atmaya kalkmamalı. Yardımlaşmayı ve pas vermeyi düşünmeli. Görünen o ki Gomis bir maç iyi oynarsa bir maç kötü oynayacak. İlk yarı iki net pozisyonu ağır kaldığı için golle bitiremedi.
Mertens ağır pas oyununa rağmen kendi oyununu yüksek tempoya taşıyamadı. G.Saray, hem rakibinin namağlupluğunu bitirdi hem de seri galibiyeti yakaladı. Okan hoca Van Aanholt'un yerine adam aramamalı Dubois'i kullanmalı. G.Saray çok iyi oynayarak değil, kaliteli ayakları ile sonuca gitti.
BÜLENT TİMURLENK - KAZANDI AMA...
Geçen sezon Galatasaray, Konya'nın 12 maçlık namağlup serisine son verdiğinde sahadaki oyun tabelayı anlatmıyordu. Konya maçın 2. yarısında yüzde 63 topa sahip olurken, 12 hücum geliştirmiş. Dün akşamki 11'den 3 oyuncunun sahada olduğu Galatasaray, üç hücumda kalmış.
İlhan Palut yine önemli bir istatistikle geldi İstanbul'a. Kalesinde 6 maçta gol görmeyen Konya, düne kadar 4 topu direkten dönmüş Oliveira'nın boş kaleye vurduğu topla 1-0 geriye düştüğünde, arkasında 50 bin taraftarı ile Galatasaray için bundan daha iyi başlangıç olmazdı. Palut'un takımı hiç etkilenmedi tabeladan ve komple yenilenmiş olmasına rağmen orta sahada Galatasaray'a üstünlük sağlayarak oyunu ellerine aldılar.
Ev sahibinde Yunus'un iç kulvarda yer alması mantıklı ancak sol tarafta top aşkı bitmeyen Kerem'in iç kulvara geçtiğinde yarattığı boşluğu Van Aanholt değerlendiremedi. Hollandalı geriye de dönmeyince Buruk'un takımının sol kanadı çöktü. İki direk, bir de nefis Muslera kurtarışı olmasa Galatasaray devreye 2-3 farklı mağlup giderdi. 46'da Van Aanholt ve Mertens kenara gelebilir ve Midtsjö ile Dubois (Kazımcan) oyuna girebilirdi.
İkinci yarının çoğu yerden kalkmayan oyuncuları izleyerek geçti. Golü atan Çekiçi'yi erken kaybeden Konya'nın oyunu bir tık geri düşünce Okan Buruk'tan Icardi ve Yusuf hamleleri geldi. Arjantinli'nin uzun dakikalar hiç topla buluşmadıktan sonra rakibin kendi kalesine attığı golün aktörü olması ilginçti doğrusu.
Galatasaray'ın çok dişli bir rakip karşısında kazanırken çıkarması gereken dersler de var. Zirvedeki Okan Buruk şimdi düşünecek ve idmanda pratiğe dökecek çok zamana sahip.
ÖMER ÜRÜNDÜL - DOĞRU HAMLELER
Dün gece Nef Stadı'nda tempolu, zevkli ve karşılıklı atakların oluştuğu bir ilk yarı izledik. Galatasaray maça adeta galip başladı. Ancak Konyaspor uyumlu kadrosuyla ve organize çıkışlarla etkili ofansif girişimlerde bulundu. Önce çok güzel bir golle beraberliği yakaladı. Sora iki kere direğe, iki kere de Muslera'ya takıldı. Galatasaray'ın karşı atakları da kopuk kopuktu ve çok net pozisyonlara dönmedi.
Galatasaray ikinci yarının tamamını kötü oynasa da oyun kendi kontrolünde geçti. Çünkü Konyaspor ilk yarının aksine son derece olumsuz bir futbol sergiliyordu. Okan Buruk, ikinci gol gelmeyince değişikliklere başladı. Bana göre tüm hamleleri çok doğruydu. Bilhassa Van Aanholt -Dubois değişikliği maçın da kaderini çizdi. Ve Galatasaray ikinci golü bulup iyi oynamadığı maçta yine son dakikalardaki bir golle maçı kazanmış oldu.
Gomis dün etkisizdi, Yunus ve Kerem de öyle… Mertens fizik açıdan düşüş içinde. Icardi hiç hazır değil. Bana göre en iyi oyuncular Torreira ve Boey'di. Tabii temel direk Muslera'yı da unutmayalım.
Konyaspor, çok iyi oynarken Endri Çekiçi'nin sakatlanmasıyla oyundaki üstünlüğünü kaybetti. Bunun en önemli nedenlerinden biri de İlhan Palut'un değişiklikteki hatasıydı. Cebrail yetenekli bir oyuncu, uzun sakatlık geçirdi ve hazır değildi. Zaten Palut hatasını anlayıp son bölümlerde oyundan çıkardı.
Bir diğer hatası, ikinci yarıda denge varken oyundan iyice düşen Muhammet'in yerine Diouf'u çok geç oyuna almasıydı. Hakem Bitigen'e gelince; Sehic'in kırmızısı doğruydu. Ama 60. dakikadan sonra ikinci gole kadar tüm takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı.