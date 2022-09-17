Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç"

Okan hoca ne yaptı? Fransa Milli Takımı'nda da görev yapmış Dubois gibi bir kaliteyi Van Aanholt'un yerine oyuna attı… İşte bu hamle G.Saray'ın kazanmasını sağladı. Dubois kenardan ters ayakla öyle bir top kesti ki gol kaçınılmazdı. İki yol vardı ya Icardi gol yapacak ya da maç boyu iyi oynayan Calvo kendi kalesine vuracaktı. Icardi'nin hamlesi altında panikleyen Calvo ters vuruşla kaleci Sehiç'i mağlup etti.