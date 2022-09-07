Oliveira parlıyor

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliviera git gide takıma biraz daha uyum sağlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı oyuncularla çabuk kaynaşan Portekizli futbolcu, Gaziantep karşısında sahanın öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Henüz belki skor üretemedi ama 4'ü isabetli tam 5 şut çekti. Bu vuruşlardan birisi direkten döndü. 1 şut engelleyen ve yüzde 82 pas isabeti sağlayan Oliveira, 5 hafta sonunda Süper Lig'in, 'Ceza sahası dışından en fazla şut atan (13)' oyuncusu oldu. Ayrıca; duran topta en çok şut atan (8) ve direkten en fazla topu dönen (2) futbolcu... Galatasaray'da zirvede yer aldığı istatistikler ise şöyle:

En fazla şut atan: 15

En fazla isabetli şut atan: 6

Orta sahada en fazla pas yapan 231.