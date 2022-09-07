GALATASARAY HABERLERİ - Come to Florya! Icardi geliyor

Galatasaray'da Mauro Icardi heyecanı doruğa çıktı. Cimbom'un her konuda anlaştığı PSG'li yıldız bugün veya yarın özel uçakla İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar da golcü futbolcuya görkemli bir karşılama töreni yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar en son Falcao'da olduğu gibi Icardi'yi hava alanında çok kalabalık bir şekilde ve coşkuyla karşılayacak. Icardi'nin Cimbom'a transferi başta Arjantin, Fransa ve İtalya olmak üzere yabancı medya tarafından da çok yakından takip ediliyor.