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Icardi yakın

Şampiyonlar Ligi kurası için İstanbul’a gelen Luis Campos yeşil ışık yaktı. Arjantinli’nin maaşında 1 milyon euro’luk fark çözülürse imzalar atılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Icardi yakın

Hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen G.Saray, Mauro İcardi'de geri sayıma geçti. Paris- Saint Germain'le bir süredir görüşen sarı- kırmızılılar, önceki gün İstanbul'da kritik bir zirve gerçekleştirmişti. Şampiyonlar Ligi kurası için İstanbul'a gelen PSG'ye danışmanlık yapan Luis Campos'la olan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Burak Elmas döneminde kısa bir süre danışman olan Portekizli futbol adamı, G.Saray'ın İcardi teklifine yeşil ışık yaktı.

TİMUR İKNA EDİYOR
Sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki Arjantinli'ye kiralama bedeli önermedi. 8 milyon euro olan ücretinin 3 milyon euro'sunu karşılamayı teklif etti. Campos'un teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi. Erden Timur'un, İcardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'ya da ekstra olarak 1 milyon euro ücret ödeneceği öğrenildi. Son değerlendirmeyi yapacak İcardi cephesi, G.Saray'a bu hafta içinde dönüş yapacak ve transfere nokta konacak.

MIAMI İSTEDİ
Mauro İcardi için ciddi teklifler olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki Arjantinli oyuncuya İtalya ve İngiltere dışında ABD'den de teklif geldi. David Beckham'ın takımı İnter Miami'nin ciddi bir sözleşme önerdiği bildirildi. Dünya Kupası'nda da şans bulmak için kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen yıldız, eşi ve menajeri Wanda Nara'yla birlikte kararını verecek.

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