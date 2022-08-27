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Galatasaray Trabzon'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasına sahne olacak derbi karşılaşması öncesi Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:48
Galatasaray Trabzon'a geldi

İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, kafilede yer alan teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanı Muslera, Gomis ve Mertens'e sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı futbolcular, taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.

Sarı-kırmızılı kafile, geniş güvenlik önlemleri altında kampa gireceği otele hareket etti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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