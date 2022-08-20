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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutlarının dikkatini çekti! Toral Bayramov...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da scout ekibinin, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Toral Bayramov hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:31
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutlarının dikkatini çekti! Toral Bayramov...

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da forma giyen Qara Qarayev ve Toral Bayramov Türk futbol takımlarının radarına girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutlarının dikkatini çekti! Toral Bayramov...

Azerbaycan ekibi Karabağ, teknik direktör Qurban Qurbanov önderliğinde Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında gösterdikleri performans sebebiyle büyük takdir topladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutlarının dikkatini çekti! Toral Bayramov...

Azerbaycan ekibi, Şampiyonlar Ligi play-off turuna çıkmaya hak kazanarak başarılı bir Avrupa karnesi çizdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutlarının dikkatini çekti! Toral Bayramov...

İlk maçı 0-0'lık skor ile turu Çek Cumhuriyeti'ne bırakan Karabağ, salı günü Viktoria Plzen'i yendiği takdirde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutlarının dikkatini çekti! Toral Bayramov...

BİREYSEL PERFORMANSLAR DA DİKKAT ÇEKTİ

Azerbaycan ekibi Karabağ, Şampiyonlar Ligi ön eleme ve play-off turları kapsamında gösterdikleri etkili oyun dışında oyuncuların bireysel performansları da dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutlarının dikkatini çekti! Toral Bayramov...

Karabağ'da Bayramov ve Qarayev birçok Türk kulübünün transfer hedefleri arasında yerini aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutlarının dikkatini çekti! Toral Bayramov...

GALATASARAY SKORA KATKI YAPAN BAYRAMOV'U SORDU

Takımın 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Toral Bayramov Karabağ formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maçta forma şansı bulurken 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutlarının dikkatini çekti! Toral Bayramov...

Bu oyuncunun Galatasaray scout ekiplerinin dikkatini çektiği ve menajeri ile temasa geçtikleri öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutlarının dikkatini çekti! Toral Bayramov...

Süper Lig'den Kayserispor ve Spor Toto 1. Lig'den Eyüpspor'un da bu oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutlarının dikkatini çekti! Toral Bayramov...

Öte yandan takımın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Qara Qarayev ise geçtiğimiz sezon 39 maçta görev alırken herhangi bir skor katkısı gösteremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutlarının dikkatini çekti! Toral Bayramov...

QURBAN QURBANOV ŞAMPİYONLARI ELEDİ

Takımın ve bu futbolcuların performansında teknik direktör Qurban Qurbanov'un etkisi de büyük.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray scoutlarının dikkatini çekti! Toral Bayramov...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3 rakibi de ülkelerinde şampiyon olan Macaristan'dan Ferencvaros, İsviçre'den Zürih ve Çekya'dan Victoria Pilzen olurken, Şampiyonlar Ligi kapısına kadar dayandı.

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