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Alexandre Penetra için de devrede

14 yabancıya ek olarak milli t akımlarında 10 maça çıkan 21 yaş altı üç futbolcuya lisans çıkarma maddesini kullanmak isteyen Galatasaray, Portekiz ekiplerinden Famalicao'da forma giyen Alexandre Penetra için de devreye girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Alexandre Penetra için de devrede
14 yabancıya ek olarak milli t akımlarında 10 maça çıkan 21 yaş altı üç futbolcuya lisans çıkarma maddesini kullanmak isteyen Galatasaray, Portekiz ekiplerinden Famalicao'da forma giyen Alexandre Penetra için de devreye girdi. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için Famalicao ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Portekiz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Famalicao'ya 2.5 milyon euro bonservis ücreti teklifinde bulundu ve pazarlıklar devam ediyor.
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