Alexandre Penetra için de devrede

14 yabancıya ek olarak milli t akımlarında 10 maça çıkan 21 yaş altı üç futbolcuya lisans çıkarma maddesini kullanmak isteyen Galatasaray, Portekiz ekiplerinden Famalicao'da forma giyen Alexandre Penetra için de devreye girdi.
14yabancıya ek olarak milli t akımlarında 10 maça çıkan 21 yaş altı üç futbolcuya lisans çıkarma maddesini kullanmak isteyen Galatasaray, Portekiz ekiplerinden Famalicao'da forma giyen Alexandre Penetra için de devreye girdi. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için Famalicao ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Portekiz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Famalicao'ya 2.5 milyon euro bonservis ücreti teklifinde bulundu ve pazarlıklar devam ediyor.