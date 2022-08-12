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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un yerine sürpriz aday Kaan Ayhan!

Dries Mertens ve Lucas Torreira takviyeleriyle sükse yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna yeni eklemeler yapamyı planlayan sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un ise Sevilla'ya gitmesi gündemde... Galatasaray yönetimi ise, Danimarkalı stoperin takımdan ayrılma ihtimali sonrası harekete geçerek milli futbolcu Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un yerine sürpriz aday Kaan Ayhan!

Ancak Galatasaray İspanyol ekibinin de son teklifini bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un yerine sürpriz aday Kaan Ayhan!

Geçen sezon 7 milyon euro bonservisle alınan 23 yaşındaki oyuncu için Sevilla bonuslarla 14-15 milyon Euro seviyesine çıkmıştı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un yerine sürpriz aday Kaan Ayhan!

Ancak G.Saray 20 milyon Euro'da ısrarcı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un yerine sürpriz aday Kaan Ayhan!

Sabah'ın haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, Nelsson'u istediği bedelle satması halinde ise rotasını yeniden İtalya'ya çevirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un yerine sürpriz aday Kaan Ayhan!

Geçen sezonun başında 2.5 milyon Euro'ya Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan için masaya oturulacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un yerine sürpriz aday Kaan Ayhan!

Yönetim 27 yaşındaki milli oyuncuyu kadroya katarak hem yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de hızlı şekilde stoperdeki açığı kapatma hedefinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un yerine sürpriz aday Kaan Ayhan!

ŞAMPİYON OL ÖYLE GİT
Okan Buruk ile Nelsson arasındaki bu görüntüler oyuncunun takımda kalsa da konsantrasyonunu kaybetmeyeceği şeklinde yorumlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un yerine sürpriz aday Kaan Ayhan!

Deneyimli teknik adam, oyuncusunu bir yandan da kalması halinde şampiyonluk yolunda takımın en önemli ismi olduğunu ısrarla hatırlatıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un yerine sürpriz aday Kaan Ayhan!

Victor Nelsson geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 48 maçta oynadı.

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