GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un yerine sürpriz aday Kaan Ayhan!

Galatasaray bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Marcao'yu Sevilla'ya göndermişti.
Galatasaray bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Marcao'yu Sevilla'ya göndermişti.
Ancak Galatasaray İspanyol ekibinin de son teklifini bekliyor.
Geçen sezon 7 milyon euro bonservisle alınan 23 yaşındaki oyuncu için Sevilla bonuslarla 14-15 milyon Euro seviyesine çıkmıştı
Ancak G.Saray 20 milyon Euro'da ısrarcı.
Sabah'ın haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, Nelsson'u istediği bedelle satması halinde ise rotasını yeniden İtalya'ya çevirecek.
Geçen sezonun başında 2.5 milyon Euro'ya Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan için masaya oturulacak.
Yönetim 27 yaşındaki milli oyuncuyu kadroya katarak hem yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de hızlı şekilde stoperdeki açığı kapatma hedefinde.
ŞAMPİYON OL ÖYLE GİT
Okan Buruk ile Nelsson arasındaki bu görüntüler oyuncunun takımda kalsa da konsantrasyonunu kaybetmeyeceği şeklinde yorumlandı.
Deneyimli teknik adam, oyuncusunu bir yandan da kalması halinde şampiyonluk yolunda takımın en önemli ismi olduğunu ısrarla hatırlatıyor.
Victor Nelsson geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 48 maçta oynadı.
Danimarkalı savunmacı bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik perofrmans gösterdi.
Kaan Ayhan ise Sassuolo ile 24 maça çıktı.
Milli futbolcu bu maçlarda 1 gol attı.