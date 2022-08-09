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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'e galibiyetle başlayan Galatasaray transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosunu Mertens ve Torreira ile güçlendiren sarı-kırmızılılar kadroya 2 takviye daha yapmak için girişimlerini sıklaştırdı. İşte gündemdeki isimler ve transferde son detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 14:51
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Okan Buruk transfere dair şunları söyledi:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

"Her oyuncuya, her dakika ihtiyacımız olacak. Geniş ve kaliteli kadro kurmaya çalışıyoruz"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

"Mertens ve Torreira da en kısa sürede takıma katılacak. Ancak ne durumdalar şu anda bilmiyoruz."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

"Birtakım testlerden geçecekler ve zamanla kadroya monte olacaklar."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

"Yarışın içindeyken çok fazla transfer konuşmak istemiyorum. Elimizdeki oyunculara saygı duyuyorum."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

"Mertens önde 4 bölgede oynadı. Torreira, ikili orta sahada da oynayabilir. Oyun kurma ve oyunu rakip yarı alana yıkmak için önemli. Bize büyük katkı yapacaklar."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Mücadele sonrası konuşan Dursun Özbek ise transfer çalışmaları hakkında şunları söyledi:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

"Hazırlıklarımız devam edecek, takımımızın güçlenmesi için yeni oyuncularımız var."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

"Onların da dahil olmasıyla beraber, taraftarlarımıza güzel günler yaşatmak istiyoruz. Hala eksik bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum, transferler devam edecek."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Aslan'ın Mertens ve Torreira transferlerinden sonra kanat ve 10 numara transferi için çalışmalarına hız verdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Galatasaray'da 10 numara transferi için öne çıkan aday ise belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Evander defterini şimdilik kapatan Aslan, West Ham United forması giyen Nikola Vlasic için atağa kalktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Torino ve Premier Lig ekibi Wolverhampton ile transfer yarışı halinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Vlasic 2021 yılında West Ham United'a 30 milyon euro bedelle transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 24 yaşındaki yıldız 39 kez milli takım forması giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Genç yetenek için şimdiye kadar 63.8 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Geçen sezon 36 maçta forma giyen Vlasic, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı. Genç yıldız, 10 numara bölgesi dışında sağ ve sol kanatta da görev yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Galatasaray'ın kanat transferinde anlaşmaya vardığı isim de ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Sarı-kırmızılı ekibin Bordeaux forması giyen Alberth Elis'le anlaşmaya vardığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Galatasaray'ın bu transferi daha iyi bir isimle anlaşma ihtimali olabileceğinden dolayı beklettiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Bordeaux forması giyen Elis, Fransa 2. Ligi'nde oynamak istemediği için Fransız ekibinde oynamaya sıcak bakmıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Honduraslı oyuncu geçtiğimiz sezonu 32 maçta 8 gol 6 asistle tamamlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

ALBERTH ELIS KİMDİR?

Alberth Elis, 12 Şubat 1996 tarihinde Honduras'ın San Pedro Sula kentinde dünyaya gelmiştir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

26 yaşındaki futbolcu kariyerine Real CD España, EF Esafi ve Inmude alt yapılarında forma giyerek başlamıştır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Hücumcu oyuncu, CD Olimpia, Monterrey, Houston, Boavista ve son olarakta Bordeaux formaları giymiştir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

Alberth Elis'in 6 milyon 500 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha

26 yaşındaki oyuncu hücumda sağ kanat, sol kanat ve santrfor bölgelerinde forma giyebiliyor.

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