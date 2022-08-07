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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu!

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sarı kırmızılılar Antalyaspor'a konuk oldu. Sezonun ilk resmi karşılaşmasına çıkan Galatasaray Antalyaspor'u Gomis'in 90. dakikasındaki golüyle 1-0 yendi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Mertens ve Torreira da en kısa sürede takıma katılacak. Ancak ne durumdalar şu anda bilmiyoruz. Birtakım testlerden geçecekler ve zamanla kadroya monte olacaklar." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 00:25 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 00:34
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu!

Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkan Galatasaray, Antalya deplasmanından 3 puanla dönüyor. Gomis'in 90. dakikada attığı golle 3 puana uzanan Aslan sezonu galibiyetle açtı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Okan Buruk Antalyaspor galibiyetini yorumladı;

Okan Buruk: "Çok nem vardı, yorgunluk ortaya çıktı ve maçta zaman zaman iki takım da dinlendi. Maç iki tarafa da gidip geldi. Muslera, inanılmaz iş yaptı. İki tane net pozisyonu kurtardı. Maç 0-0 bitecek derken, bizim hücumda yaptığımız bir hamle çok çabuk karşılığını verdi."

"Antalyaspor uzun süre yenilmiyordu. Lige 3 puanla başlamak önemliydi. Taraftarımızın önüne 3 puanı kazanarak çıkmak önemli. Onları maçımıza davet ediyoruz. Onlarla nice 3 puanlar, nice şampiyonluklar kutlamak istiyoruz.. En iyisini yapmak için çalışıyoruz."

"Mertens ve Torreira da en kısa sürede takıma katılacak. Ancak ne durumdalar şu anda bilmiyoruz. Birtakım testlerden geçecekler ve zamanla kadroya monte olacaklar."

"Yarışın içindeyken çok fazla transfer konuşmak istemiyorum. Elimizdeki oyunculara saygı duyuyorum. Mertens önde 4 bölgede oynadı. Torreira, ikili orta sahada da oynayabilir. Oyun kurma ve oyunu rakip yarı alana yıkmak için önemli. Bize büyük katkı yapacaklar."

"Her oyuncuya, her dakika ihtiyacımız olacak. Geniş ve kaliteli kadro kurmaya çalışıyoruz."

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