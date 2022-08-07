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Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in açılış haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Transferde adeta şov yapan Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef, Okan Buruk yönetiminde ilk maçtan 3 puanla ayrılmak. Ev sahibi Antalyaspor ise teknik direktör Nuri Şahin ile geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Antalyaspor Galatasaray maçı öncesi 11'ler belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 20:39 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 20:44
Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in açılış haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Transferde adeta şov yapan Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef, Okan Buruk yönetiminde ilk maçtan 3 puanla ayrılmak. Ev sahibi Antalyaspor ise teknik direktör Nuri Şahin ile geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Antalyaspor Galatasaray maçı öncesi 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray, Soner, Fernando, Ndao, Wright, Ghacha, Adriano.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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