TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Edinson Cavani için devreye girdi!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Hücum bölgesine takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Cimbom, forvet hattına Haris Seferovic takviyesini yaptıktan sonra dünya yıldızı bir isim içinde devreye girdi.

Elgoldigital adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın Villarreal ile anlaşamayan Edinson Cavani için harekete geçtiği belirtildi.





Uruguaylı futbolcu geride bıraktığımız sezonda Manchester United formasıyla 20 maçta forma giydi ve takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.





ALMAN DEVİ DEVREDE!

Ayrıca verilen haberde 35 yaşındaki futbolcuyla Borussia Dortmund'un da ilgilendiği iddia edildi.