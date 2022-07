Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Endişeye mahal yok

Galatasaray ile G.Saraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) arasında 2020'de yapılan stadyum anlaşması yenilendi. Anlaşmaya göre, Nef Stadyumu Kuzey Tribünü VIP bölümündeki ofis ve lounge alanı GSYİ- AD tarafından 2023-2024 sezonu sonuna kadar kullanılacak. Törende konuşan Dursun Özbek, transferlerin yolda olduğunu söyledi. Özbek, "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Taraftarlar endişelenmesin, biz Galatasaray'ın cebini koruyarak iş yapıyoruz. Sırasıyla açıklayacağız. İsim vermek rakamları arttırır" ifadelerini kullandı.



İKİ SAHA SÖZÜ ALDI

GSYİAD'ın kulübün en önemli destekçilerinden olduğunu belirten Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılacak sahaların 2'sinin GSYİAD tarafından karşılanmasının sözünü aldı. Özbek, "6 tane futbol sahamız var ama taşınma için acil yapılması gereken iki futbol sahamız var. Spor sahalarını Galatasaray'a kazandırmak için GSYİAD'ın destek vereceğinden hiç şüphem yok" derken; GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, "O sahalardan birini yapmak, bizim idealimizdi. Bundan memnuniyet duyarız" ifadeleriyle geri çevirmedi.



HAYALİMİZ KEMERBURGAZ

Galatasaray tesisleşmesini tamamlamak zorunda. 5 sene evvel başlattığımız Florya'yı Kemerburgaz'a taşıma projesini hep gündemde tuttuk. Bir aydan beri saha çalışması yapıyoruz. Pazar günü genel kuruldan söz verdiğimiz tesisi yapmak için yetki isteyeceğiz. Yetkiyi alırsak her şeyimiz hazır. En kısa sürede bu tesisleri G.Saray'a kazandırmayı düşünüyoruz ve düşlüyoruz, bu bizim düşümüz.



STAT SPONSORU YAKINDA

NEF hala sponsorumuz, çok fedakar bir arkadaşımız. Sevgili Erden Timur'a teşekkür ediyorum. Her ihtiyacımızda geldi. Stat isminde geldi, gereğini yaptı. Adanın inşaatında tüm ekibini oraya yığdı. Daha iyi bir sponsor bulunduğu takdirde kendinin yaptığı kontrattan çıkabileceğini ifade etmişti. Arayışımız sürüyor. Nihayetlenmiş değil. Kısa sürede, bir hafta 10 günde nihayete ereceğini düşünüyorum.



BUGÜN EN MUTLU GÜNÜMÜZ

GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu dernek olarak en mutlu günü yaşadıklarını dile getirdi. Hatipoğlu, "Kulübe bir şeyler verebilmenin, bunu sizlerin huzurunda açıklamanın mutluluğu bu dernek için en çok övünülecek şey. Kulübe hizmet çok değerli. Bu fırsatı bize verdiği için başkana ve yönetime teşekkür ediyorum. Galatasaray'dan gelecek her emir bizi onurlandırır, hırslandırır" dedi.