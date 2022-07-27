GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

"ARDA TURAN'IN JÜBİLESİYLE VAKİT KAYBETMEYELİM"

"Arda Turan'ın jübilesi ile vakit kaybetmeyelim. Ancak bir gün Galatasaray'da yönetici olursam bu konuların ne kadar önemli olduğunu anlatacağım.