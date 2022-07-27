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GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-kırmızılı kulüple yeni mukavele yapmayan ve boşa çıkan Arda Turan'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcu geleceği ile alakalı açıklamalarda bulundu. İşte Arda Turan'ın dikkat çeken transfer açıklaması...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:28
GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

Galatasaray ile yolları ayrılan Arda Turan teknik direktörlük sinyalini verdi, ekip kurma çalışmalarına başladığını açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

Galatasaray'dan ayrılan Arda Turan geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

Twitter'da bir sohbet odasına konuk olan Arda Turan, futbolu bırakmaya kesin olarak karar vermediğini belirterek, "Futbolu bırakmaya kesin karar vermedim.

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

Yurt dışından bazı opsiyonlar var, Amerika veya başka yerlerden...

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

Bırakmaya karar verirsem kulübe üye olmak isterim. Ben zaten Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

ARDA TURAN EKİBİ KURUYOR

"Teknik Direktör olduğumda Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum. Doğru ekip kurmaya çalışıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

Futbolu değişik açılardan değerlendirebilen, oyuna sabitlenmiş bir şekilde kalmayan ekiple çalışmak istiyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

Bir planlama yaptım. Planlamanın ilk konusu öğrenmek.

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

Futbol artık çok değişken çünkü. 32-33 yaşında çok değerli teknik direktörler var.

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

Türkiye'de bu yaş algısını, gitsin bir yerde pişsin öyle gelsin algısını kırmamız lazım. Futbol gelişiyor, ilerliyor. Şahsım adına söylemiyorum. Eğer donanımlı biri varsa neden çalışmasın?"

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

"ARDA TURAN'IN JÜBİLESİYLE VAKİT KAYBETMEYELİM"

"Arda Turan'ın jübilesi ile vakit kaybetmeyelim. Ancak bir gün Galatasaray'da yönetici olursam bu konuların ne kadar önemli olduğunu anlatacağım.

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

Şu an gerçekten böyle bir şey istemiyorum kulübün benden önemli sorunları var.

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

Hayatın her anında Galatasaraylıyım. Onların bir emri benim için çok önemlidir. Tüm kontaklarım, Galatasaray'ın emrindedir. Önceliğimiz Galatasaray'ın iyiliği."

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

"GALATASARAY'A YÜK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

"Bazen Galatasaray'a yük olduğumu da düşünüyorum. Önce bir eğitim alacağım bu konuyla ilgili.

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! Yeni adresi...

Çok fazla ses olunca inandığınız yoldan gidemiyorsunuz. Türkiye'de sabır olmadığı için işler kötü gittiğinde planınızı bozmak zorunda kalıyorsun."

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