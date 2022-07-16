GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Aslan'ın gündemine gelen son isimler netleşti. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Aslan'ın gündemine gelen son isimler netleşti. İşte detaylar...
Teknik direktör Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün katılımıyla toplantılar yapan Dursun Özbek ile Erden Timur, transfer konusunda radikal kararlar aldı.
Sarı-kırmızılıların 10 gün içinde iki yıldız ismin işini bitirme konusunda kararlı olduğu öğrenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre 10 numara için Joao Pedro'da rakamların yükselmesi nedeniyle alternatiflerle temas kuran Galatasaray'ın gündemine iki yıldız geldi: Evander ve Amine Harit.
Evander, Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland'da forma giyiyor.
Teknik kalitesiyle dikkat çeken ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Harit ise geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdi.
Sarı-kırmızılılar, orta alana 6 ve 8 oynama özelliğine sahip iki isim için de girişimlerini devam ettirecek.
Idrissa Gueye ile William Carvalho defteri de henüz kapanmadı.
34 MAÇTA 9 GOLE KATKI SUNDU
Geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Amine Harit, Fransız ekibinde sahaya çıktığı 34 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Faslı futbolcunun, bonservisinin bulunduğu Schalke 04 ile sözleşmesi ise 2024'te sona eriyor.
Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Evander ise 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor.
U-17 kategorisinde Brezilya Milli Takımı formasını giyen 24 yaşındaki oyuncunun değeri 7-8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sambacı'nın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.