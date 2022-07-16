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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, hedef olarak Evander ve Harit'i belirledi. Yönetim, iki yıldızın transferini 10 gün içerisinde bitirmeyi amaçlıyor. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:22
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Teknik direktör Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün katılımıyla toplantılar yapan Dursun Özbek ile Erden Timur, transfer konusunda radikal kararlar aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Sarı-kırmızılıların 10 gün içinde iki yıldız ismin işini bitirme konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Milliyet'te yer alan habere göre 10 numara için Joao Pedro'da rakamların yükselmesi nedeniyle alternatiflerle temas kuran Galatasaray'ın gündemine iki yıldız geldi: Evander ve Amine Harit.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Evander, Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland'da forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Teknik kalitesiyle dikkat çeken ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Harit ise geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Sarı-kırmızılılar, orta alana 6 ve 8 oynama özelliğine sahip iki isim için de girişimlerini devam ettirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Idrissa Gueye ile William Carvalho defteri de henüz kapanmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

34 MAÇTA 9 GOLE KATKI SUNDU

Geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Amine Harit, Fransız ekibinde sahaya çıktığı 34 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Faslı futbolcunun, bonservisinin bulunduğu Schalke 04 ile sözleşmesi ise 2024'te sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Evander ise 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

U-17 kategorisinde Brezilya Milli Takımı formasını giyen 24 yaşındaki oyuncunun değeri 7-8 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Evander ve Harit heyecanı! Yönetim harekete geçti

Sambacı'nın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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