Haberler Galatasaray Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'u kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. 25 yaşındaki forvetin menajeri Olivier Davo, yaptığı açıklamada oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma transferine açıklık getirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 21:55
Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar; Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı renklerine bağladı.

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Eksik görülen bölgelere takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Cimbom'un önceliklerinden biri de forvet transferi...

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Adı Haris Seferovic ve Artem Dovbyk gibi isimlerle anılan Galatasaray'ın Umut Bozok'u gündemine aldığı öne sürülmüştü.

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Sarı-kırmızılıların golcü oyuncu için teklif yaptığı ancak anlaşma sağlanamadığı iddia edilmişti.

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla attığı 20 golle gol kralı olan Umut Bozok'un sarı-kırmızılı takıma transferi merak konusu olurken, oyuncunun menajeri Olivier Davo'dan açıklama geldi.

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Ajansspor'a konuşan Davo, "Galatasaray ile görüşmüyorum. Umut'un performasına devam etmesi gerekiyor.

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Doğru projeye odaklanıyoruz. Belki Fransa'da kalır, belki başka bir takıma geçer. Görmek ve beklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Olivier Davo, Erden Timur ile Milano'da görüştünüz mu sorusuna ise, "Hayır Milano'da değildim" cevabını verdi.

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

UMUT BOZOK KİMDİR?

Tam adı Umut Dilan Bozok olan futbolcu, 19 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Saint-Avold kentinde dünyaya geldi.

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Futbola Etoile Naborienne altyapısında başlayan 25 yaşındaki forvet, Metz altyapısında da forma giydi.

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Fransa'da Nimes, Lorient ve Troyes formalarını da giyen golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giydi.

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Umut, Spor Toto Süper Lig'de attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 11 kez forma giyen ve 6 gol atan 1.78 boyundaki forvet, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 maçın aday kadrosuna çağrılmış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Umut Bozok'un Lorient ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da yeni sezon mesaisi!
F.Bahçe istedi G.Saray alıyor! Girişimler başladı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı 21:55
Antalyaspor ile Başakşehir yenişemedi Antalyaspor ile Başakşehir yenişemedi 21:02
Ozan Tufan'dan F.Bahçe yorumu! Ozan Tufan'dan F.Bahçe yorumu! 20:00
Kanarya bombayı patlatıyor! M. City'den geliyor Kanarya bombayı patlatıyor! M. City'den geliyor 19:30
Wimbledon'da şampiyon Djokovic! Wimbledon'da şampiyon Djokovic! 19:12
Kartal'da Cabral şoku! Transferde rakip çıktı Kartal'da Cabral şoku! Transferde rakip çıktı 18:51
Daha Eski
Fenerbahçe - Hull City | CANLI Fenerbahçe - Hull City | CANLI 18:51
Rıdvan'a Çizme kancası! Sunulan teklif... Rıdvan'a Çizme kancası! Sunulan teklif... 18:42
Joao Pedro transferinde son durum ne? İtalyanlar duyurdu! Joao Pedro transferinde son durum ne? İtalyanlar duyurdu! 18:25
G.Saray'dan 2 transfer birden! Oliveira'nın ardından... G.Saray'dan 2 transfer birden! Oliveira'nın ardından... 18:22
Avusturya GP'yi kazanan Leclerc! Avusturya GP'yi kazanan Leclerc! 18:16
Altuğ Çelikbilek ikinci kez şampiyon! Altuğ Çelikbilek ikinci kez şampiyon! 17:47