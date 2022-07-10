Umut Bozok Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar; Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı renklerine bağladı.
Eksik görülen bölgelere takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Cimbom'un önceliklerinden biri de forvet transferi...
Adı Haris Seferovic ve Artem Dovbyk gibi isimlerle anılan Galatasaray'ın Umut Bozok'u gündemine aldığı öne sürülmüştü.
Sarı-kırmızılıların golcü oyuncu için teklif yaptığı ancak anlaşma sağlanamadığı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla attığı 20 golle gol kralı olan Umut Bozok'un sarı-kırmızılı takıma transferi merak konusu olurken, oyuncunun menajeri Olivier Davo'dan açıklama geldi.
Ajansspor'a konuşan Davo, "Galatasaray ile görüşmüyorum. Umut'un performasına devam etmesi gerekiyor.
Doğru projeye odaklanıyoruz. Belki Fransa'da kalır, belki başka bir takıma geçer. Görmek ve beklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Olivier Davo, Erden Timur ile Milano'da görüştünüz mu sorusuna ise, "Hayır Milano'da değildim" cevabını verdi.
UMUT BOZOK KİMDİR?
Tam adı Umut Dilan Bozok olan futbolcu, 19 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Saint-Avold kentinde dünyaya geldi.
Futbola Etoile Naborienne altyapısında başlayan 25 yaşındaki forvet, Metz altyapısında da forma giydi.
Umut, Spor Toto Süper Lig'de attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.
Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 11 kez forma giyen ve 6 gol atan 1.78 boyundaki forvet, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 maçın aday kadrosuna çağrılmış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
Umut Bozok'un Lorient ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.