Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk futbolculara böyle seslendi! "Tek hedefimiz..."

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Okan Buruk idman öncesi futbolcularına seslendi. Takımın en iyi potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçladığını belirten Buruk, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

İşte o sözler...

Okan Buruk: Yüzde yüz kendini hazırlamış, taraftara sahada kendini gösterecek bir ekip istiyorum. Sahada %100'ünüzü vereceğinize inanıyorum. Bizim amacımız asıl potansiyelinizi ortaya çıkarmak, bunu da hep beraber başaracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk, bunun dışında başka bir şey düşünmeyeceğiz.

Avrupa'nın olmadığı bir yıl, bu tabii ki Galatasaray için üzücü. Galatasaray, her zaman Avrupa'da oynamaya alışmış bir takım ama kupaya kadar haftada tek maç. Farklı bir sezon başlıyor. Kasım ortasında tekrar lig arası olacak.

Burada da önümüzdeki 4 ay boyunca en iyisini yapacağız. Hepinizin burada bu formaya yakışacak şekilde davranacağınızı çok iyi biliyorum.