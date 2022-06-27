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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk futbolculara böyle seslendi! "Tek hedefimiz..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray 2022-23 sezonunu açtı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk, futbolcularıyla mini bir toplantı yaptı. Kameralara da yansıyan toplantıda oyuncularına seslenen Buruk, "Tek hedefimiz şampiyonluk, bunun dışında başka bir şey düşünmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 19:28
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk futbolculara böyle seslendi! "Tek hedefimiz..."

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Okan Buruk idman öncesi futbolcularına seslendi. Takımın en iyi potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçladığını belirten Buruk, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

İşte o sözler...

Okan Buruk: Yüzde yüz kendini hazırlamış, taraftara sahada kendini gösterecek bir ekip istiyorum. Sahada %100'ünüzü vereceğinize inanıyorum. Bizim amacımız asıl potansiyelinizi ortaya çıkarmak, bunu da hep beraber başaracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk, bunun dışında başka bir şey düşünmeyeceğiz.

Avrupa'nın olmadığı bir yıl, bu tabii ki Galatasaray için üzücü. Galatasaray, her zaman Avrupa'da oynamaya alışmış bir takım ama kupaya kadar haftada tek maç. Farklı bir sezon başlıyor. Kasım ortasında tekrar lig arası olacak.

Burada da önümüzdeki 4 ay boyunca en iyisini yapacağız. Hepinizin burada bu formaya yakışacak şekilde davranacağınızı çok iyi biliyorum.

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