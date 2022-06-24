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Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuşuyor | CANLI YAYIN

Galatasaray yeni teknik direktörüne kavuştu. Domenec Torrent ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar takımın başına Okan Buruk'u getirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşma sağlandı. Galatasaray yeni hocası Okan Buruk'a Nef Stadyumu'nda imza töreni düzenliyor. Törende açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Bu sene şampiyonluk için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 11:17
Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuşuyor | CANLI YAYIN

Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk oldu. Domenec Torrent'in sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, Okan Buruk ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar yeni hocasına Nef Stadyumu'nda imza töreni düzenliyor.

Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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İmza töreninde konuşan Okan Buruk bu sene tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

İşte o sözler...

Okan Buruk: Hedeflerimiz çok büyük. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun mutsuzluğunu ortadan kaldıracağız.

"TRANSFERE YOĞUNLAŞTIK"
"Transfere yoğunlaştık. İyi kadro için yönetim gerekeni yapacak. Galatasaray taraftarının hak ettiği, mutluluk, güzel günler, sahada her şeyini veren bir takım. Hepsini ortaya koymaya çalışacağız. Geçen sene bitti. Bütün oyuncuları ayağa kaldıracağız."

"Bugün benim için çok önemli bir gün. Hem 24 Haziran'da Galatasaray'a imza atıyorum hem de oğlumun doğum günü bugün. Hem baba olmanın mutluluğunu yaşadığım gün, hem Galatasaray'a teknik direktör olduğum bir gün."

"Galatasaray'da olmamdan en büyük mutluluğu oğlum duydu. İnşallah ona yakışır başarıları, onun güldüğü günleri hem biz yaşayacağız hem de taraftarımıza yaşatacağız."

"Dün Florya'da bulundum. Oradaki atmosferi tekrar yaşamak. O günleri tekrar anmak. Çok mutlu günler yaşadım. 7 şampiyonluk, UEFA , Süper Kupa. 5 Türkiye Kupası. Futbolcu olarak çok güzel günler yaşadım orada."

Düzenlenen törende başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Dursun Özbek: Bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, kombinelerimiz büyük bir satış hızına erişti. Localarımızda neredeyse doldu.

Bizi yalnız bırakmayacaklarına eminim. Daha ilk günden bunu gösterdiler. Taraftarlarımıza teşekkür ederim, sağ olsunlar, var olsunlar.

Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını hep beraber yaşıyoruz. Okan kardeşimin burada olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil. Burada olmayı fazlasıyla hak ediyor.

Okan Hocamız 3. 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs'ta ilk kez Galatasaray forması giydi, sonrasında 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı göz yaşları içerisinde kaldırdı.

Hepimizin gurur duyacağı bir Galatasaray, Okan Hoca ile çok daha yakın. Bu yüce görevde Okan Hoca'ya ve ekibine sonsuz başarılar diliyorum.

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