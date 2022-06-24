GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan transfer sözleri!

Teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, bu koltuğa Okan Buruk'u getirdi. Sarı-kırmızılı takım başkan Dursun Özbek'in katılımıyla 48 yaşındaki çalıştırıcıya imza töreni düzenledi. Başkan Özbek, "Bu yüce görevde Okan Hoca'ya ve ekibine sonsuz başarılar diliyorum." ifadelerini kullanırken; teknik direktör Okan Buruk ise, "Tüm oyuncularımı görmek istiyorum. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Forvete de bir takviye yapabiliriz." şeklinde konuştu. İşte basın toplantısının tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)