GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Geçtiğimiz sezon kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gidildi. Sarı-kırmızılılarda başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından somut adımlar atılmaya başlandı.

Resmi hesaptan yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.

Torrent ile yollarını ayıran Cimbom'da yeni hoca belli oldu. Bir süredir yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu.

İSTANBUL'A GELDİ!

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Okan Buruk, sözleşmedeki son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

"BURADA OLMAK GÜZEL"

Galatasaray'da sportif direktörlük koltuğuna Cenk Ergün oturdu. Cenk Ergün, Galatasaray'ın teknik patronu olarak düşünülen Okan Buruk ile görüşme yapacak. Buruk, bu akşam saat 21:30'da Fransa'dan İstanbul'a geldi. Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Okan Buruk, "Daha sonuçlanmış bir şey yok. O yüzden bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Burada olmak güzel, bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an bu konuyla ilgili fazla konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz" dedi.

Öte yandan Okan Buruk, "Cenk Ergün ile görüştünüz mü?" şeklinde gelen soruya, "Birkaç gün içerisinde bu konuyla ilgili açıklama yaparız. İlerleyen zamanda çok fazla mesaj vereceğiz. Şu an çok fazla konuşamıyorum" diye cevap verdi.