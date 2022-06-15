Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Galatasaray'da merakla beklenen kongre bitti ve başkanlığa Eşref Hamamcıoğlu'nu geçen Dursun Özbek oturdu.
Şimdi gözler yeni teknik direktör ve transferlerde...
Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu İngiltere'ye döndü.
Galatasaray'da merakla beklenen kongre bitti ve başkanlığa Eşref Hamamcıoğlu'nu geçen Dursun Özbek oturdu.
Şimdi gözler yeni teknik direktör ve transferlerde...
Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu İngiltere'ye döndü.
Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolar'lık bonservis bedelinin ödeyerek opsiyon hakkını kullanmayı planlayan yeni yönetim, geçen sezon beklentileri karşılayamayan Bafetimbi Gomis'i göndermeyi düşünüyor.
Taraftarları mutlu edecek ve camiayı coşturacak bir transfer yapmayı planlayan Dursun Özbek yönetiminin Orlando City'de forma giyen Pato'yu gündemine aldığı bildirildi.
AYRILMA HAKKI BULUNUYOR
Brezilya basınında yer alan habere göre, daha önce de Pato'yu isteyen Galatasaray bu kez oldukça istekli...
Haberde, Pato'nun kulübü Orlando City ile sözleşmesinin Aralık 2022'de sona ereceğine dikkat çekildi.
Galatasaray'ın, temmuz ayında başka bir kulübe imza atma hakkı bulunan 32 yaşındaki santrforun, kontratındaki bu maddeyi kullanabileceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılılar, Pato'nun sözleşmesindeki bu fırsatı kaçırmak istemiyor.
G.Saray transfer komitesinin, tecrübeli oyuncu ve menajeriyle görüşmelere başladığı kaydedildi.
Anlaşmanın sağlanması ve transferin kısa süre içinde bitirilmesi hedefleniyor.
DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Alexandre Pato bu sezon Amerika'da 14 karşılaşmada görev alırken 3 gol kaydetti.
Ayrıca 3 de asist kaydetti. 1.80 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro...
Pato kariyerinde, Milan, İnternacioal, Corinthians, Sao Paulo, Chelsea, Villarreal ve TJ Tianhai gibi takımlarda forma giydi.
Pato, Şubat 2021'de Orlando City ile anlaşmaya vardı.