Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek transferde kolları sıvadı. Gelecek sezon öncesi Bafetimbi Gomis ile yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetimin, dünyaca ünlü golcü oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcuyla görüşmelerin başladığı ve önemli mesafe kat edildiği aktarıldı. İşte o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Galatasaray'da merakla beklenen kongre bitti ve başkanlığa Eşref Hamamcıoğlu'nu geçen Dursun Özbek oturdu.

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Şimdi gözler yeni teknik direktör ve transferlerde...

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu İngiltere'ye döndü.

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolar'lık bonservis bedelinin ödeyerek opsiyon hakkını kullanmayı planlayan yeni yönetim, geçen sezon beklentileri karşılayamayan Bafetimbi Gomis'i göndermeyi düşünüyor.

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Taraftarları mutlu edecek ve camiayı coşturacak bir transfer yapmayı planlayan Dursun Özbek yönetiminin Orlando City'de forma giyen Pato'yu gündemine aldığı bildirildi.

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

AYRILMA HAKKI BULUNUYOR

Brezilya basınında yer alan habere göre, daha önce de Pato'yu isteyen Galatasaray bu kez oldukça istekli...

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Haberde, Pato'nun kulübü Orlando City ile sözleşmesinin Aralık 2022'de sona ereceğine dikkat çekildi.

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Galatasaray'ın, temmuz ayında başka bir kulübe imza atma hakkı bulunan 32 yaşındaki santrforun, kontratındaki bu maddeyi kullanabileceği aktarıldı.

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Sarı-kırmızılılar, Pato'nun sözleşmesindeki bu fırsatı kaçırmak istemiyor.

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

G.Saray transfer komitesinin, tecrübeli oyuncu ve menajeriyle görüşmelere başladığı kaydedildi.

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Anlaşmanın sağlanması ve transferin kısa süre içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Alexandre Pato bu sezon Amerika'da 14 karşılaşmada görev alırken 3 gol kaydetti.

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Ayrıca 3 de asist kaydetti. 1.80 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro...

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Pato kariyerinde, Milan, İnternacioal, Corinthians, Sao Paulo, Chelsea, Villarreal ve TJ Tianhai gibi takımlarda forma giydi.

Dursun Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Pato, Şubat 2021'de Orlando City ile anlaşmaya vardı.

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