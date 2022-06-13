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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in, Mostafa Mohamed'in geleceğine dair nasıl bir karar alacağı henüz bilinmezken, Zamalek kulübünün Mostafa Mohamed'e sürpriz bir teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 10:35
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Galatasaray'da başkanlık seçimin sona ermesiyle beraber, rota hoca ve transfere döndü.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, hem hoca görüşmelerine hem de takviyelere bakıyor.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Gelecek ve gidecek isimler netleştirilmeye çalışılıyor.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Dursun Özbek ve ekibi, ilk etapta hoca konusunu halletmek istiyor.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Özbek yönetimi, ilk etapte Torrent ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Daha sonra karşılıklı anlaşılması halinde yollar ayrılacak.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Daha sonra karşılıklı anlaşılması halinde yollar ayrılacak.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Mostafa Mohamed'e birçok talibin olduğu biliniyor.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Özellikle Fransız kulüplerinin Mohamed'e yakınlığı büyük önem arz ediyor.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Bununla beraber Mohamed'e dair Mısır basınında önemli bir gelişme gündeme geldi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Bununla beraber Mohamed'e dair Mısır basınında önemli bir gelişme gündeme geldi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Bununla beraber Mohamed'e dair Mısır basınında önemli bir gelişme gündeme geldi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Bununla beraber Mohamed'e dair Mısır basınında önemli bir gelişme gündeme geldi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Bununla beraber Mohamed'e dair Mısır basınında önemli bir gelişme gündeme geldi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Mohamed, eski kulübünün teklifini reddetti ve Galatasaray'dan ayrılması halinde Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirtti.

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