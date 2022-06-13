Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Zamalek'ten sürpriz teklif! Geri dönecek mi?

Galatasaray'da başkanlık seçimin sona ermesiyle beraber, rota hoca ve transfere döndü.
Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, hem hoca görüşmelerine hem de takviyelere bakıyor.
Gelecek ve gidecek isimler netleştirilmeye çalışılıyor.
Galatasaray'da başkanlık seçimin sona ermesiyle beraber, rota hoca ve transfere döndü.
Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, hem hoca görüşmelerine hem de takviyelere bakıyor.
Gelecek ve gidecek isimler netleştirilmeye çalışılıyor.
Dursun Özbek ve ekibi, ilk etapta hoca konusunu halletmek istiyor.
Özbek yönetimi, ilk etapte Torrent ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Daha sonra karşılıklı anlaşılması halinde yollar ayrılacak.
Daha sonra karşılıklı anlaşılması halinde yollar ayrılacak.
Mostafa Mohamed'e birçok talibin olduğu biliniyor.
Özellikle Fransız kulüplerinin Mohamed'e yakınlığı büyük önem arz ediyor.
Mohamed, eski kulübünün teklifini reddetti ve Galatasaray'dan ayrılması halinde Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirtti.