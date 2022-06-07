GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün kriz çıkardı! Eşref Hamamcıoğlu...

Seçim öncesi flaş hamlelerde bulunan Eşref Hamamcıoğlu 'nun, Cenk Ergün'le sportif direktörlük için görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Ancak Cenk Ergün isminin Hamamcıoğlu'nun ekibinde kriz çıkardığı öğrenildi.

Hamamcıoğlu ve ekibi arasında Cenk Ergün ile ilgili fikir ayrılığı yaşandı.