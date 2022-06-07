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GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün kriz çıkardı! Eşref Hamamcıoğlu...

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, temaslarını sıklaştırdı. Hamamcıoğlu, sportif direktörlük için Cenk Ergün ismini düşünürken, Hamamcıoğlu'nun ekibindeki Adnan Öztürk'ün Ergün hakkında söyledikleri ise kriz yarattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 10:55
GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün kriz çıkardı! Eşref Hamamcıoğlu...

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün kriz çıkardı! Eşref Hamamcıoğlu...

Seçimde iki aday başkanlık için yarışacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün kriz çıkardı! Eşref Hamamcıoğlu...

Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasındaki yarışın kıran kırana geçmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün kriz çıkardı! Eşref Hamamcıoğlu...

Seçim öncesi flaş hamlelerde bulunan Eşref Hamamcıoğlu'nun, Cenk Ergün'le sportif direktörlük için görüştüğü ortaya çıkmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün kriz çıkardı! Eşref Hamamcıoğlu...

Ancak Cenk Ergün isminin Hamamcıoğlu'nun ekibinde kriz çıkardığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün kriz çıkardı! Eşref Hamamcıoğlu...

Hamamcıoğlu ve ekibi arasında Cenk Ergün ile ilgili fikir ayrılığı yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün kriz çıkardı! Eşref Hamamcıoğlu...

Hamamcıoğlu'nun ekibindeki Adnan Öztürk, diğer başkan adayı Dursun Özbek'le de anılan Cenk Ergün'le ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün kriz çıkardı! Eşref Hamamcıoğlu...

Öztürk yaptığı açıklamada, "Kendisine söyledim, onunla çalışmayacağız" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün kriz çıkardı! Eşref Hamamcıoğlu...

Hamamcıoğlu ise Öztürk'ün tam tersi yönde bir beyanatta bulundu.

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