GALATASARAY HABERLERİ - Cenk Ergün kriz çıkardı! Eşref Hamamcıoğlu...

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.
Seçimde iki aday başkanlık için yarışacak.
Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasındaki yarışın kıran kırana geçmesi bekleniyor.
Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.
Seçimde iki aday başkanlık için yarışacak.
Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasındaki yarışın kıran kırana geçmesi bekleniyor.
Seçim öncesi flaş hamlelerde bulunan Eşref Hamamcıoğlu'nun, Cenk Ergün'le sportif direktörlük için görüştüğü ortaya çıkmıştı.
Ancak Cenk Ergün isminin Hamamcıoğlu'nun ekibinde kriz çıkardığı öğrenildi.
Hamamcıoğlu ve ekibi arasında Cenk Ergün ile ilgili fikir ayrılığı yaşandı.
Hamamcıoğlu'nun ekibindeki Adnan Öztürk, diğer başkan adayı Dursun Özbek'le de anılan Cenk Ergün'le ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Öztürk yaptığı açıklamada, "Kendisine söyledim, onunla çalışmayacağız" dedi.
Hamamcıoğlu ise Öztürk'ün tam tersi yönde bir beyanatta bulundu.
Hamamcıoğlu, Ergün hakkında, "Kendisi potansiyel sportif direktör adayımızdır" ifadesini kullandı.
Seçime günler kala Hamamcıoğlu cephesinde yaşanan bu çatlağın 11 Haziran'daki seçime nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.