Vedat Muriç’ten transfer açıklaması

Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün golcü adayları arasında yer alan Vedat Muriç, transferiyle ilgili konuştu. Mallorca'da kiralık oynadıktan sonra Lazio'ya dönen Kosovalı golcü, "Gelecek mi? Şu an umurumda değil, sezon bittiğine göre tamamen milli takıma odaklandım. Ardından bir ay tatilim var. Psikolojik olarak yorgun hissediyorum çünkü küme düşme mücadelesi çok zor" dedi. Lazio ile sözleşmesinin sürdüğünü kaydeden Muriç, "Orada sezon öncesi kampına katılacağım. Sonra bir karar vereceğiz" diye konuştu.