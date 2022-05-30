Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde atağa kalktı! Filipe Augusto, Florian Grillitsch, Jean Michael Seri...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde atağa kalktı! Filipe Augusto, Florian Grillitsch, Jean Michael Seri...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan ve tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları sessiz sedasız sürüyor. 11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da henüz hoca belli olmasa da başkan adayları ve mevcut yönetim transferde çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın transfer listesinde Filipe Augusto, Florian Grillitsch ve Jean Michael Seri gibi yıldızlar da bulunuyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde atağa kalktı! Filipe Augusto, Florian Grillitsch, Jean Michael Seri...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Burak Elmas yönetiminin başa gelmesiyle Fatih Terim yönetiminde gençleştirme projesine başlayan ve 25 milyon Euro harcayarak genç futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da, Fatih Terim ile başlayan sezon olumsuz sonuçların ardından 13. sırada tamamlandı. Avrupa'da başarılı istatistik gösteren Aslan, ligde oldukça düşük puanlar elde etti.

Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent takımın başına geçti. İspanyol teknik adam ile de dikiş tutturamayan Aslan, gelecek sezon için hem başkan hem hoca değiştirecek. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu sessiz bir şekilde hoca ve transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İŞTE GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER....

FILIPE AUGUSTO

Kulübün içinde bulunduğu mali koşullar da göz önünde bulundurularak bonservisi elinde olan futbolcular araştırılıyor. Damac'tan ayrılan ve bonservisi Ocak'tan beri elinden olan Filipe Augusto Galatasaray'ın listesinde yer alıyor.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

FLORIAN GRILLITSCH

Sözleşmesi elinde olan ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden biri de Florian Grillitsch.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

NEMANJA MATIC

Manchester United ile yollarını ayıran Nemanja Matic, Galatasaray'ın gündemindeki isimler arasında yer alıyor.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

JEAN MICHAEL SERI

Bir dönem Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'nin Fulham ile olan sözleşmesi sona erdi.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

ALEXIS SANCHEZ

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, yeni yönetim belli olmamasına rağmen transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bir süre önce Inter'den ayrılma kararı alan Alexis Sanchez'i gündemine alırken, Meksika basını transferle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Nihal Candan çıplak vücuduna çanta giydiği küvet pozu ile Aleyna Tilki'ye göndermede bulundu! Aleyna Tilki’nin sütyensiz çanta pozu taklit çıktı!
Antalya'da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! “Zirvede kalmak için…”
Ismael istedi yönetim harekete geçti! İşte yapılan teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ergin Ataman Burak Elmas'tan özür diledi!
Zamalek'ten Galatasaray'a Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"
Elon Musk hastalığı olarak bilinen 'Asperger Sendromu' nedir?
Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı!
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Nwakaeme’yi gözden çıkardı Trabzonspor Nwakaeme’yi gözden çıkardı 15:30
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Fenerbahçe'de transfer harekatı! 15:20
Alex de Souza bombası! Geri dönüyor Alex de Souza bombası! Geri dönüyor 15:13
Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! 14:53
Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... 14:51
Anadolu Efes'in bayrağı İstanbul'da köprülere asıldı! Anadolu Efes'in bayrağı İstanbul'da köprülere asıldı! 14:46
Daha Eski
Ismael istedi yönetim harekete geçti! İşte yapılan teklif Ismael istedi yönetim harekete geçti! İşte yapılan teklif 14:32
Ergin Ataman Burak Elmas'tan özür diledi! Ergin Ataman Burak Elmas'tan özür diledi! 13:49
Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! “Zirvede kalmak için…” Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! “Zirvede kalmak için…” 13:48
Beşiktaş'tan sert açıklama! Beşiktaş'tan sert açıklama! 13:12
Kadın atletizm takımı Fransa'da ikinci oldu Kadın atletizm takımı Fransa'da ikinci oldu 12:57
El Ahli - Vidad (Wydad) maçı saat kaçta? El Ahli - Vidad (Wydad) maçı saat kaçta? 12:44