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GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'la karşılaştı. 1-1 biten mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'i eleştirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:42
GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

LEVENT TÜZEMEN - DEĞİŞİM ŞART

Adnan Polat'ın başkanlığının son döneminde Galatasaray sezonu 8'inci bitirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Burak Elmas başkanlığında Galatasaray için yaşanan en kötü sezon nihayet geride kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Galatasaray son iki şampiyonluğunu dönemin başkanı Dursun Özbek'in kurduğu kadroyla yakalamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Özbek'in aldığı oyuncuları, Cengiz yönetimi paraya dönüştürmüştü. Galatasaray menfaatleri için Metin Öztürk ile aynı listede buluşan ve güçlü isimlerden bir yönetim kurulu oluşturan Dursun Özbek'in başkan seçilirse yine şampiyonluğa oynayacak bir kadro yaratacağına inanıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Üstelik Galatasaray'ın tüm projelerinin Özbek başkan seçilirse hayata en hızlı şekilde geçeceğini biliyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Mevcut kadronun kalitesi Galatasaray taraftarını gelecek sezon güldürecek yapıda değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Muslera, Nelsson, Kerem, Marcao ile 11'de forma şansı bulamasa da Antalya'ya yine golünü atan genç golcü Mostafa Mohamed'in dışında kaliteli oyuncu yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Taylan-Berkan ikilisi iki yerli olarak sezonu gol atmadan tamamladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Cicaldau ile Morutan kendilerine ödenen paraların karşılığını veremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Çapsız, kompleksli Torrent de başarısızlığın üstüne tuz biber oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Torrent'in kibri, takıntısı oyuncuları da küstürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Aklı fikri parada olan ve sık sık sözleşmesini dile getiren İspanyol hoca sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacak oyuncuları oynatıp gelecek sezon da geniş kadroda yer alacak isimlere şans vermedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Altyapıdan bir oyuncuyu bile oynatmayı düşünmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Torrent'e şok eleştiri!

Yeni yönetim Galatasaray'ın başına hedefleri olan, hırslı, başarıya aç, güçlü yardımcıları olan ve hem oyuncuya şefkatli davranın hem de gerektiğinde disiplini ön plana çıkaran bir hocayı getirmeli.

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