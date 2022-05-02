GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Domenec Torrent yorumu! "Oyun okuma özürlü"

Sözünü tutmayan bir yönetim, gençlik devrimi palavrasıyla yapılan kalitesiz kadro mühendisliği, Burak Elmas'ın hâlâ nedenini açıklamadığı Fatih Terim'le yolların ayrılması, güçlü yöneticilerin istifa etmeleri, çapsız, yeteneksiz, bilgisiz oyun okuma özürlü Torrent'in kurtarıcı olarak Galatasaray'ın başına getirilmesi...
İdari ibra olmayacağını bildiği halde mali kongrede "İstifa etmeyeceğim" diyerek Galatasaray'ı kaoslara ve krizlere götüren Burak Elmas, maalesef söz verdiği halde Galatasaray mahkeme kapılarında süründürüyor.
Galatasaray'ın bu sezon ligdeki ruh hali, oynadığı oyun, elde ettiği başarılar Burak Elmas ve yönetimiyle aynı paralelde yürüyor. Sivasspor yenilgisi; yönetim, teknik adam ve futbolcular dahil Galatasaray'daki sezonun özetidir.