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GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Domenec Torrent yorumu! "Oyun okuma özürlü"

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren usta gazeteci Levent Tüzemen, teknik direktör Domenec Torrent ve Başkan Burak Elmas'a flaş eleştirilerde bulundu. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:11
GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Domenec Torrent yorumu! "Oyun okuma özürlü"

Sözünü tutmayan bir yönetim, gençlik devrimi palavrasıyla yapılan kalitesiz kadro mühendisliği, Burak Elmas'ın hâlâ nedenini açıklamadığı Fatih Terim'le yolların ayrılması, güçlü yöneticilerin istifa etmeleri, çapsız, yeteneksiz, bilgisiz oyun okuma özürlü Torrent'in kurtarıcı olarak Galatasaray'ın başına getirilmesi...

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Domenec Torrent yorumu! "Oyun okuma özürlü"

İdari ibra olmayacağını bildiği halde mali kongrede "İstifa etmeyeceğim" diyerek Galatasaray'ı kaoslara ve krizlere götüren Burak Elmas, maalesef söz verdiği halde Galatasaray mahkeme kapılarında süründürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Domenec Torrent yorumu! "Oyun okuma özürlü"

Galatasaray'ın bu sezon ligdeki ruh hali, oynadığı oyun, elde ettiği başarılar Burak Elmas ve yönetimiyle aynı paralelde yürüyor. Sivasspor yenilgisi; yönetim, teknik adam ve futbolcular dahil Galatasaray'daki sezonun özetidir.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Domenec Torrent yorumu! "Oyun okuma özürlü"

Galatasaraylı oyuncuların öz güven eksikliği, tükenmişlik sendromu sergilemesi, yönetimin camiaya veremediği umutla eş değerdedir.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Domenec Torrent yorumu! "Oyun okuma özürlü"

Yönetimi tükenmiş bir Galatasaray'ın, oyuncularının da teslimiyetçi olmaları doğaldır. Sivas maçında sahada dökülen oyuncuları göremeyen, Emre Kılınç ve Babel'e kement atamayan, Halil ve Mostafa Mohamed gibi genç oyunculara güvenmeyen Torrent maalesef yenilgiye davetiye çıkardı. Özellikle futbolu bırakmış Semih'i stoper olarak kullanması büyük hataydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Domenec Torrent yorumu! "Oyun okuma özürlü"

Galatasaray'da eğer seçim haziranda yapılacaksa bu süre içerisinde Burak Elmas oyuncu transferlerine el atmamalıdır. Yeni yönetim; Kerem, Halil, Mostafa gibi hırslı, mücadeleci, yenilgiye başkaldıran oyuncu transfer etmeyi planlamalı.

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