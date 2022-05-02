GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Domenec Torrent yorumu! "Oyun okuma özürlü"

Yönetimi tükenmiş bir Galatasaray'ın, oyuncularının da teslimiyetçi olmaları doğaldır. Sivas maçında sahada dökülen oyuncuları göremeyen, Emre Kılınç ve Babel'e kement atamayan, Halil ve Mostafa Mohamed gibi genç oyunculara güvenmeyen Torrent maalesef yenilgiye davetiye çıkardı. Özellikle futbolu bırakmış Semih'i stoper olarak kullanması büyük hataydı.