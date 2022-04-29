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Galatasaray Başkanı Burak Elmas konuşuyor | CANLI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimli genel kurulun iptalinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Burak Elmas'ın konuşmasını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 17:06 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 17:24
Galatasaray Başkanı Burak Elmas konuşuyor | CANLI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimli genel kurulun istinaf mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından canlı yayında konuşuyor. Sarı kırmızılı kulübün başkanının açıklamalarını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarından önemli notlar;

"Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Ancak seçim süreciyle alakalı yalan yanlış haberlerle algılar yaratılmaya çalışılıyor. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı."

"Genel Kurulumuz sonucunda yönetim kurulumuz idari yönden ibra edilmedi. Sunduğumuz bütçede kabul edilmedi. Üyelerin karşısına çıkarak, "Aklanmamak durumunda 30 gün içinde Olağan Genel Kurulu yapılacağını" paylaştık."

"G.SARAY'IN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN SEÇİM KARARI ALDIK"

"Bütçe onaylanmayınca normalde genel kurul tutanaklarını beklememiz gerekir ama bütçesiz Galatasaray'ın önünü açmak üzere 23 Nisan, 30 Nisan'a seçim kararı aldık."

"Bizim de seçime girebileceğimiz konusunda bir karar verilmiş. Bu bizi çok şaşırttı çünkü böyle bir talebimiz yoktu."

"Tedbir kararı çıkmadan önce böyle bir kararın çıkacağını bilenler vardı. Ben hemen hukukçularımızı arayarak bilgi istedim ancak sistemde tedbir kararı görünmüyordu."

""Sonrasında bize 87/22'den seçim kararı almadığımız için eleştiriler yapıldı ancak bu hukuki olarak mümkün değildi ve biz de 28/1'den seçim kararını almak durumunda kaldık."

"Sonrasında çok enteresan süreçler gelişti. STİ'den bir denetleme geldi. Denetleme sonucunda tüzük maddelerimiz ve bazı hukuki görmedikleri maddelerden sonra İstanbul Valiliği'nin bir tedbir talebi başvurusunu öğrendik."

"Tedbir kalktı ama üyemiz, istinaf başvurusu yaptı. Bizim bilgimiz yokken, 16:00 civarı böyle bir kararla ilgili şeyler ortada dolaşmaya başladı. Kim servis ettiyse, bir gün önceden bu kararı biliyorlardı. Sonra bize linç başladı. Bu kararla benim alakam yok."

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