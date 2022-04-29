GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan seçim açıklaması!

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan seçim bir kez daha iptal oldu. İptal kararından sonra Başkan Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu. Elmas, "İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Kamuoyunu açık bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı. Sonrasında bize 87/22'den seçim kararı almadığımız için eleştiriler yapıldı ancak bu hukuki olarak mümkün değildi ve biz de 28/1'den seçim kararını almak durumunda kaldık. Kendileri bana açık bir şekilde 21-28 Mayıs'a seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söylediler. Kendilerine bütçeyle ilgili ciddi sorunlar olduğunu söyledik. Onlar da 21-28 Mayıs olarak tarih istediklerini söylediler." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)