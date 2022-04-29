Haberler Galatasaray Buruk'ta işlem tamam!

Buruk'ta işlem tamam!

Başkan adayı Öztürk, Fransa’dan dönen Okan Buruk ile temasa geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
Buruk'ta işlem tamam!

Galatasaray'da olağanüstü seçime bir gün kala başkan adaylarının transfer ve hoca görüşmeleri de devam ediyor. Uzun süredir adı sarı-kırmızılı kulübün hoca adayları arasında olan Okan Buruk konusunda ise flaş bir gelişme yaşandı. Başkan adaylarından Metin Öztürk, Okan Buruk ile temas kurdu. Dev buluşmayı ortaya çıkaran ise A Spor oldu. Muhabir Emre Kaplan ve Taha Hazar, taraflar arasındaki görüşmeyi görüntülemeyi başardı. Buna göre; görüşme dün İstanbul'da gerçekleşti.

SEÇİM KOZU OLARAK KULLANACAK
Bir süredir Fransa'da olan teknik direktör Okan Buruk, İstanbul'a gelir gelmez masaya oturdu. Öztürk'ün yardımcıları, 48 yaşındaki çalıştırıcı ile görüştü. Gelen haberlere göre tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı kaydedildi. Aradaki küçük pürüzlerin de kısa sürede çözülmesinin beklendiği öğrenildi. Aday Metin Öztürk, Buruk hamlesiyle böylece seçim öncesi elini güçlendirmiş oldu. Öztürk seçilmesi halinde takımı Okan Buruk'a emanet edecek.

HOCAMIZ BURUK'TUR
Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk; seçim süreci, projeleri ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk ile görüşmeyi onaylayan Öztürk, Domenec Torrent ile çalışmamaları durumunda planlarıyla ilgili olarak, "Türk bir teknik direktöre karar verirsek, bizim düşündüğümüz teknik direktör Okan Buruk'tur" dedi. Öztürk, transfer planları ile ilgili de "Galatasaray'ın en az 7-8 transfere ihtiyacı olduğu çok net" ifadesini kullandı. Öztürk ayrıca "Genç bir takımla oynamak her zaman daha iyidir. Ama önemli olan tecrübeyle gençliği harmanlamak" dedi.

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