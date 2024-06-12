Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Gürcistan maçı NE ZAMAN? | Milli maç saat kaçta hangi kanalda? - EURO 2024

Türkiye - Gürcistan maçı NE ZAMAN? | Milli maç saat kaçta hangi kanalda? - EURO 2024

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024'te ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak. Almanya'da düzenlenen turnuvada Milli Takım, Gürcistan'ı yenerek galibiyet ile başlamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 10:33 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 10:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye - Gürcistan maçı NE ZAMAN? | Milli maç saat kaçta hangi kanalda? - EURO 2024

Türkiye - Gürcistan maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

Avrupa Şampiyonası heyecanla bekleniyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Gürcistan maçı 18 Haziran Salı günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın yeni transferi F.Bahçe'den!
G.Saray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a
DİĞER
49 yaşındaki Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı! Uçurtma sörfü yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ övgüleri topladı!
Son dakika: BM aylar sonra ilan etti: İsrail savaş suçu işliyor! Tel Aviv'e Refah uyarısı: Saldırıları derhal durdurun
Bayern'den G.Saray'a transfer önerisi! İşte o yıldız
F.Bahçe'den Mitrovic bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ömer Üründül'den Montella'ya sert eleştiri!
Bizim Çocuklar Almanya'da
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
AKOM uyardı! Çocuk, hamile ve yaşlılar...
BARAJ DOLULUK ORANLARI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a G.Saray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a 11:06
G.Saray'ın yeni transferi F.Bahçe'den! G.Saray'ın yeni transferi F.Bahçe'den! 10:45
Türkiye - Gürcistan maçı NE ZAMAN? Türkiye - Gürcistan maçı NE ZAMAN? 10:33
Bayern'den G.Saray'a transfer önerisi! İşte o yıldız Bayern'den G.Saray'a transfer önerisi! İşte o yıldız 10:00
Mourinho'dan Tadic'e büyük şok! Turnuva sonrası... Mourinho'dan Tadic'e büyük şok! Turnuva sonrası... 09:26
Yönetimden taraftarlara bayram hediyesi! İşte G.Saray'ın yeni transferi Yönetimden taraftarlara bayram hediyesi! İşte G.Saray'ın yeni transferi 09:20
Daha Eski
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? 09:09
Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? 08:14
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Spor Ajansı 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Spor Ajansı 00:52
Dursun Özbek'ten flaş transfer itirafı! Dursun Özbek'ten flaş transfer itirafı! 00:51
Beşiktaş'a o yıldızdan kötü haber! Beşiktaş'a o yıldızdan kötü haber! 00:51
Tüm kariyeri boyuncu 189 milyon Euro bonservis ödendi! Yeri rotası F.Bahçe Tüm kariyeri boyuncu 189 milyon Euro bonservis ödendi! Yeri rotası F.Bahçe 00:51