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TÜRKİYE TAYLAND MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Tayland voleybol maçı canlı yayın Milletler Ligi

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının son maçında Tayland ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, bu etabı namağlup tamamlama peşinde. Mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Türkiye - Tayland voleybol maçının CANLI yayını haberimizde...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 12:50
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TÜRKİYE TAYLAND MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Tayland voleybol maçı canlı yayın Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, üçüncü etabındaki ilk maçında Tayland ile karşı karşıya geliyor. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta namağlup ilerlemek istiyor. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Türkiye - Tayland voleybol maçının CANLI yayını haberimizde...

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Tayland maçı 12 Haziran Pazar günü saat 12:00'de başladı. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

12 Haziran 2024: Türkiye-Tayland (12.00)

13 Haziran 2024: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (15.30)

15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)

16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)

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