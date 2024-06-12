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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Basketbol severlerin merakla beklediği müsabaka öncesinde merak edilen tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 09:10
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 12 Haziran Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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