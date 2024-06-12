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İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA | AKOM uyardı! Çocuk, hamile ve yaşlılar...

Meteoroloji ve AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yüksek sıcaklık ve nem oranı sebebiyle yaşlı, hamile, çocukların dikkatli olması gerektiği paylaşıldı. Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 11:10
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İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA | AKOM uyardı! Çocuk, hamile ve yaşlılar...

Yaz aylarına girmemiz ile birlikte hava sıcaklıkları her geçen gün daha da artıyor. Meteoroloji ve AKOM, yüksek sıcaklık ve nem oranı sebebiyle vatandaşları uyardı. Özellikle sıcaklıkların en yüksek olduğu saat aralığına dikkat çekilerek vatandaşların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı. İşte detaylar...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan verilere göre İstanbul'da bu 11 Haziran - 14 Haziran arasındaki süreçte sıcaklık 32-34 derece arasında olacak. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi ve vatandaşlar uyarıldı. "Hava sıcaklıkları halen Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmektedir. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11.06.2024 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 °C üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 °C üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor."

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Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıkların (oC);

  • Ankara :34-36
  • İstanbul :32-34
  • İzmir :37-40
  • Kayseri :31-35
  • Aydın :42-45
  • Balıkesir :39-42
  • Bursa :37-39
  • Sakarya :36-39
  • Antalya :37-45
  • Adana :37-42
  • Bolu :32-35
  • Samsun :27-30
  • Trabzon :26-28
  • Erzurum :25-28
  • Malatya :33-36
  • Diyarbakır :36-40
  • Şanlıurfa :36-40

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

AKOM tarafından yapılan uyarıda, İstanbul ve yurdun batısı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtildi. Öğle saatlerinde 35 derece olması beklenen hava yüzde 40-75 nem seviyelerinde seyredecek.

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