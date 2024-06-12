Haberler Futbol Ekvador - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ekvador - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ekvador ile Bolivya, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ekvador - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 14:18
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Ekvador - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ekvador - Bolivya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Ekvador ile Bolivya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ekvador - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EKVADOR - BOLİVYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ekvador - Bolivya maçı 13 Haziran Perşembe günü saat 03.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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