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ABD - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

ABD ile Brezilya, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ABD - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 14:14 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 14:18
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ABD - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

ABD - Brezilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. ABD ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, ABD - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD - Brezilya maçı 13 Haziran Perşembe günü saat 02.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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