Elmas'tan karşı atak!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetim kurulu üyesi 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı. Elmas ve yöneticiler idari yönden ibra edilmeme kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı yönden ibra edildiklerinin tespitini istedi. 26 Mart'ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık idari ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi. 24 saat süren kongrede Başkan Burak Elmas'ın 16 Haziran ve 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden üyelerden onay alamamıştı.

BİR AYLIK SÜRESİNİ KULLANDI

Alınan karar gereği yapılan kapalı oylamada 801'e 566 ibrasızlık kararı çıkmıştı. 16 kişi de çekimser kaldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Burak Elmas, idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtıklarını belirterek, "Mali genel kurulun yapılmasından sonra bir ay içinde dava açma hakkımız bulunuyordu. Bu süre bitmeden davayı açtık. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Seçimi etkileyecek herhangi bir durum söz konusu değil. Sadece yönetim kurulu üzerindeki ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik bir başvuru" diye konuştu.

POLAT VE CENGİZ KAZANDI

Galatasaray'da daha önce Adnan Polat ve Mustafa Cengiz dönemleri de idari açıdan genel kuruldan onay alamamış ve dava açmıştı. Yapılan duruşmaların ardından mahkeme ibrasızlık kararlarının iptaline hükmetmişti. Şimdi Burak Elmas ve arkadaşları da ibrasızlığın kaldırılması için konuyu mahkemeye taşıdı.