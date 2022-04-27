Haberler Galatasaray Elmas'tan karşı atak!

Elmas'tan karşı atak!

Başkan ve 9 yönetici mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı. Elmas seçimi etkileyecek herhangi bir durum söz konusu olmadığını da söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Elmas'tan karşı atak!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetim kurulu üyesi 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı. Elmas ve yöneticiler idari yönden ibra edilmeme kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı yönden ibra edildiklerinin tespitini istedi. 26 Mart'ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık idari ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi. 24 saat süren kongrede Başkan Burak Elmas'ın 16 Haziran ve 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden üyelerden onay alamamıştı.

BİR AYLIK SÜRESİNİ KULLANDI
Alınan karar gereği yapılan kapalı oylamada 801'e 566 ibrasızlık kararı çıkmıştı. 16 kişi de çekimser kaldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Burak Elmas, idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtıklarını belirterek, "Mali genel kurulun yapılmasından sonra bir ay içinde dava açma hakkımız bulunuyordu. Bu süre bitmeden davayı açtık. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Seçimi etkileyecek herhangi bir durum söz konusu değil. Sadece yönetim kurulu üzerindeki ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik bir başvuru" diye konuştu.

POLAT VE CENGİZ KAZANDI
Galatasaray'da daha önce Adnan Polat ve Mustafa Cengiz dönemleri de idari açıdan genel kuruldan onay alamamış ve dava açmıştı. Yapılan duruşmaların ardından mahkeme ibrasızlık kararlarının iptaline hükmetmişti. Şimdi Burak Elmas ve arkadaşları da ibrasızlığın kaldırılması için konuyu mahkemeye taşıdı.

DİĞER
Son dakika: Arda Turan'ın yeni mesleği belli oldu! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar...
Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel'e Kerem Bürsin sorusu sorulunca adeta buz kesti!
Aslan transferde işi sıkı tutacak! İşte liste başı isimler
Şampiyonluk böyle kutlanacak! Eşi benzeri yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan transferde işi sıkı tutacak! İşte liste başı isimler
Hamamcıoğlu'dan flaş açıklamalar! "Fatih Terim ile..."
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 26 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Maske yasağı kalktı mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! 01:03
Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! 01:02
Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" 00:51
Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" 00:51
Gol düellosu City’nin Gol düellosu City’nin 00:37
AVANTAJ EFES’IN AVANTAJ EFES’IN 00:36
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:31
Djokovic'e Wimbledon müjdesi! Djokovic'e Wimbledon müjdesi! 00:29
Kerem bomba gibi! Devleri peşine taktı Kerem bomba gibi! Devleri peşine taktı 00:29
Beşiktaş'a PFDK şoku! Beşiktaş'a PFDK şoku! 00:29
F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu 00:29
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası... Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası... 00:29