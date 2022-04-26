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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan flaş Erick Pulgar kararı! Sezon sonu...

Galatasaray'ın Fiorentina’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar, sarı-kırmızılı takımda hayal kırıklığı yaratsa da son bir şansı daha olacak... Cimbom, Fiorentina'nın kadroda düşünmediği Şilili oyuncunun performansı yükseldiği takdirde sezon sonu bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu almak için teklifini yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan flaş Erick Pulgar kararı! Sezon sonu...

Son iki haftada ortaya koyduğu performans ile takımın en iyi isimlerinden olan Erick Pulgar için planlar da değişmeye başladı. Devre arasında Fiorentina'dan 6 ay için kiralanan Şilili oyuncu, ilk etapta hayal kırıklığı yaratırken, formasını da kaybedip eleştirilerin odağı olmuştu. Yeni Malatyaspor'un ardından Altay karşılaşmasında da sahaya ilk 11'de çıkan Pulgar, orta sahada takımı yönlendiren isim haline geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun golü öncesinde atağın hazırlayıcısı olan 28 yaşındaki oyuncuya yeniden kredi açıldı. Satın alma opsiyonu olmayan Pulgar, sezon sonunda Fiorentina'ya geri dönecek. İtalyan ekibi ile 1 yıl kontratı kalması ve takımda düşünülmemesi nedeniyle Pulgar, bir kez daha transfer pazarında olacak.

SEZON SONUNA KADAR TAKİP EDİLECEK

Sabah'ın haberine göre; sezon sonuna kadar performansı yakından takip edilecek oyuncu, etkili olursa Fiorentina'nın kapısı çalınacak. G.Saray cephesi Şilili orta sahanın bonservisi bedelsiz olarak verilirse yıllık ücretini ödemek koşulu ile oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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