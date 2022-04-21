'Dur’ demek gerekiyordu!

Galatarasay Kulübü kongresinin iptali için davayı açan Fırat Develioğlu, anayasal hakkını kullandığını söyledi. Mahkemenin talep ettiği 50 bin TL'lik teminat bedelini yatıran Develioğlu, "Galatasaray bu şekilde yönetildiği sürece kaçınılmaz bir şekilde kaosların içine çekilecektir. Buna 'Dur' demek için bir taraftar olarak, birey olarak anayasal hakkımı kullandım" dedi. İBRASIZLIK sebebiyle 8 ayda bir seçim yapılmasını yanlış bulduğunu belirten Develioğlu, "İdari ibrasızlık konusunun tamamen kaldırılmasını istiyorum. Çünkü bu, bütün yeni seçilecek değerli başkanlarımızın bir tehdit olarak her zaman önlerinde bulunacak. 8 aylık seçilmiş başkanlara hiçbir futbolcu gelmeyecek, hiçbir antrenör gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

LİSE MEZUNU

Galatasaray Lisesi mezunu olduğunu belirten Fırat Develioğlu, "Tepkiler elbet olacaktır ama taraftarımız beni anlayacaktır. Uzun vadede mutlu kalacak, kazanacak mutlaka Galatasaray taraftarı olacaktır" diye konuştu.