Gençler nerede?

Galatasaray'ın genç oyuncuları küme düşmesi kesinleşmiş Yeni Malatyaspor karşısında da şans bulamadı. Domenec Torrent, bir ay sonra takımdan ayrılacak Erick Pulgar, Ryan Babel ve Halil'e ilk 11'de forma verirken, altyapıdaki isimleri ise tekrar U19 Takımı'na gönderdi. Kadroda genç isim yer almadı. İspanyol teknik adamın gelecek adına hamle yapmaması maç öncesi sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Semih Kaya ve Arda Turan'ın yedek kulübesinde oturduğu maçta 22 yaşındaki Morutan ve 2000 doğumlu Barış Alper Yılmaz ise kadroya alınmadı. Cicaldau ve Boey ise maça yedek başladı.

SENEYE OYNATACAĞIM!

Domenec Torrent, "Altyapıdan oyuncu getirsem, daha fazla oyuncuyu dışarıda bırakmak zorundayız" diyerek kendini savundu. İspanyol teknik adam ayrıca "Önümüzdeki sezon da inşallah burada devam edersem, onların şans bulacaklarını düşünebilirsiniz" ifadelerini kullandı.