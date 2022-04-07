Seçim iptale gidiyor!

Sarı-Kırmızılı camia seçim havasına girdi ama Dernekler Masası'ndan 'ibrasızlık' kararı çıkan Mali Genel Kurul ile ilgili flaş bir karar çıktı. 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart sabahı biten Mali Kongre'de idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi olağanüstü seçim kararı almıştı. Dernekler Masası, ilgili evrakları inceledi ve oylama bir günü aştığı için Mali Kongre'yi iptal etti. Karar gün içinde kulübe iletilecek. Böylece 30 Nisan'daki seçim de iptal olacak. Ancak Burak Elmas'ın iç tüzüğü uygulayıp tekrar olağanüstü seçim kararı alma ihtimali var. Camiayı yine kaos dolu günler bekliyor.