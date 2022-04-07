Sanver tepki çekti

Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver'in yönetim kurulu toplantısının ardından "Galatasaray Spor Kulübü'nün sahibi üyeleridir. En üst karar merci de genel kuruldur" açıklaması sarı-kırmızılıları kızdırdı. Sosyal medyada konuyla ilgili birçok tepki mesajı yayınlarken ultrAslan da yaptığı açıklamada, "Remzi Sanver'in milyonlarca taraftarımızı yok sayan bir takım açıklamalarını esefle izledik. Galatasarayımızın kalbi, beyni, ruhu, sesi ve SAHİBİ milyonlarca GALATASARAY TARAFTARIDIR" ifadelerini kullandı.