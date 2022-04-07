Haberler Galatasaray Sanver tepki çekti

Sanver tepki çekti

“G.Saray’ın sahibi üyeleridir” dedi; sosyal medya sallandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Sanver tepki çekti

Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver'in yönetim kurulu toplantısının ardından "Galatasaray Spor Kulübü'nün sahibi üyeleridir. En üst karar merci de genel kuruldur" açıklaması sarı-kırmızılıları kızdırdı. Sosyal medyada konuyla ilgili birçok tepki mesajı yayınlarken ultrAslan da yaptığı açıklamada, "Remzi Sanver'in milyonlarca taraftarımızı yok sayan bir takım açıklamalarını esefle izledik. Galatasarayımızın kalbi, beyni, ruhu, sesi ve SAHİBİ milyonlarca GALATASARAY TARAFTARIDIR" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’in rüyası sürüyor! Bayern Münih, ecel terleri döktü…
Edwina Sponza kıskançlık krizine girdi! Adı İbrahim Kutluay ile anılan Gülcan Arslan’dan intikam almadan duramadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor