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Galatasaray'da Feghouli dönemi sona eriyor! Böyle duyurdular

Galatasaray'da seçim konusunda flaş gelişmeler yaşanırken, transfer haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Bu doğrultuda Cezayir basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılarda bir dönem sona erecek. Aslan'ın yıldız oyuncusu sezon sonunda takımdan ayrılacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 17:46
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'da Feghouli dönemi sona eriyor! Böyle duyurdular

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, seçim gününü bekliyor. Sarı kırmızılılarda yeni yönetim ve teknik heyet kadar, gelecek ve gidecek isimler de belirsizliğini koruyor.

Milli takımda sakatlanmasının ardından Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmayı kaçıran ve Fenerbahçe ile oynanacak derbide de forma giyemeyeceği açıklanan Feghouli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Cezayir basını, sarı kırmızılıların Feghouli ile sözleşme uzatmak istemediğini yazdı. Bu doğrultuda Soso'nun Galatasaray serüveninin 5 yıl sonra sona ereceği belirtildi.

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