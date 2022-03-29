Yeni seçim 30 Nisan'da

Mali kongrede ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas söylediğini yaptı ve seçim tarihini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp 30 Nisan'da olağanüstü kongreye gidecek. Elmas, ibra edilmemesinin ardından, "Elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Önümüzdeki hafta tüzüğümüzün 87.22 maddesinin gereğini yerine getirerek vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız.

Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte başkan adaylarının işi de zorlaştı. Zira sarıkırmızılı kulüpte son liste verme tarihi 8 Nisan... Adayların 44 kişilik listelerini hazırlamak için sadece 11 günleri var. Kongre için geri sayım başlarken Metin Öztürk adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek, Ünal Aysal ve Abdurrahim Albayrak'ın da aday olmak için çalıştıkları belirtiliyor.